Wien (OTS) -

Die aktuellen Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission zur gesetzlichen Pensionsversicherung und zu den Beamtenpensionen für die Jahre 2026 bis 2031 zeigen erneut einen dramatischen Anstieg der öffentlichen Pensionsaufwendungen. Nach den heute beschlossenen Gutachten steigen die öffentlichen Ausgaben für Pensionen von rund 37,5 Mrd. Euro im Jahr 2026 auf rund 45,7 Mrd. Euro im Jahr 2031 an. „Die Pensionskosten sind vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Das belegen die Gutachten der Alterssicherungskommission seit Jahren“, so Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), anlässlich der heutigen Sitzung der Alterssicherungskommission.

Auch der Budgetdienst hat unlängst auf die Dynamik der Pensionsausgaben hingewiesen: „Die Pensionen sind weiterhin einer der dynamischsten Auszahlungsbereiche im Bundesbudget.“ Der Zielpfad des im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) verankerten Nachhaltigkeitsmechanismus droht trotz der bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen dem Budgetdienst zufolge verfehlt zu werden.

Seit Jahren weisen Gutachten der Alterssicherungskommission und Analysen unter anderem von OECD, WIFO, IHS, EcoAustria, Fiskalrat und Rechnungshof auf die mangelnde Nachhaltigkeit und strukturellen Reformbedarf im österreichischen Pensionssystem hin. „Der Handlungsbedarf für Reformen im Pensionssystem wird immer drängender. Der massiv steigende Zuschussbedarf aus dem Budget gefährdet zunehmend notwendige Zukunftsinvestitionen. Es ist entscheidend, hier Verantwortung zu übernehmen, um das Pensionssystem wieder nachhaltig finanzierbar zu machen“, so Neumayer abschließend.