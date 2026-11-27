Salzburg (OTS) -

Die Grünen haben im Rahmen ihres heutigen Treffens des erweiterten Bundesvorstands die Umsetzung von „Nur Ja heißt Ja“ gefordert. Rund 30 Delegierte machen gemeinsam klar: Wir wollen auf das Konsensprinzip im Sexualstrafrecht nicht länger warten. Sie reagieren damit auf die Ankündigung der Bundesregierung, nochmal eine neue Arbeitsgruppe einzurichten, anstatt die gesetzliche Änderung endlich umzusetzen. Bundessprecherin Leonore Gewessler fordert: „Nur Ja heißt Ja gehört umgesetzt – und nicht wieder in eine Arbeitsgruppe verräumt.“

Besonders kritisiert wird von den Grünen die Tatsache, dass sowohl Justizministerin Sporrer als auch Frauenministerin Holzleitner eine Umsetzung bereits im Sommer 2025 versprochen haben. Passiert sei seitdem aber wenig. „Eine von drei Frauen in Österreich ist im Laufe ihres Lebens von Gewalt betroffen. Das sind keine abstrakten Zahlen. Das sind unsere Schwestern, Freundinnen, Kolleginnen“, betont Gewessler. „Die Regierung hat vor einem Jahr zugesagt, ‚Nur Ja heißt Ja‘ umzusetzen. Bis heute fehlt ein Beschluss. Das geht auf Kosten der Frauen in Österreich.“

„Frauen haben gelernt, auf dem Heimweg wachsam zu sein, das Handy griffbereit zu halten und ihren Freundinnen Bescheid zu geben, wenn sie gut daheim sind. Sie tragen die Verantwortung für ihre Sicherheit jeden Tag selbst. Wir fordern, dass ihnen die Politik diese Last abnimmt. Der erste Schritt dazu liegt längst auf der Hand: Was ohne Zustimmung passiert, ist Gewalt. Das gehört so ins Gesetz geschrieben“, macht Alma Zadić, stellvertretende Bundessprecherin der Grünen, klar.

Zadić lässt die Ausreden der Regierung nicht gelten: „In Schweden, Spanien und vielen anderen europäischen Ländern gilt bereits das Zustimmungsprinzip. Die Modelle liegen auf dem Tisch. Wenn eine Regierung trotzdem nur eine Arbeitsgruppe zustande bringt, fehlt es nicht an Wissen, sondern am Willen.“

Erst am Mittwoch hat die Koalition nach dem Ministerrat angekündigt, die Umsetzung von „Nur Ja heißt Ja“ weiterhin in der Arbeitsgruppe Sexualstrafrecht zu diskutieren. Den Grünen geht das zu langsam. Sie haben das Thema deshalb vor dem erweiterten Bundesvorstand in einer Pressekonferenz ins Zentrum gerückt. Zudem machen sie auch mit einer Petition weiter Druck. „Wir geben keine Ruhe, bis ‚Nur Ja heißt Ja‘ im Strafgesetzbuch steht“, so Gewessler und Zadić abschließend.

FOTO: Grüne EBV-Delegierte fordern gemeinsam mit Bundessprecherin Leonore Gewessler die Umsetzung von „Nur Ja heißt Ja“ in Österreich.



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