Wien (OTS) -

Inklusive Theaterstücke, Freude an Bewegung, Erfindungen mit Mehrwert, couragierte Persönlichkeiten, Abenteuer mit körperlichen Einschränkungen, Selbstbestimmung im Alltag, sportliche Höchstleistungen, engagierte Musiker:innen, Künstler:innen und Wissenschafter:innen, die Suche nach Liebe, die Situation am Wohnungs- und Arbeitsmarkt – diese und noch viele andere Themen stehen im Mittelpunkt von Beiträgen, Reportagen und Dokumentationen, die der ORF ab 28. November 2026 (und bis Anfang 2027) in Fernsehen, Radio und online im Rahmen eines Programmschwerpunkts rund um den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen (3. Dezember) zeigt.

Die ORF-Programme im Detail – in ORF 1, ORF 2, ORF III, auf Ö1 und FM4 sowie im ORF.at-Netzwerk und ORF TELETEXT:

„Prisma“ (Samstag, 28. November, 16.45 Uhr, ORF 2)

„Jetzt“ im Burgtheater – „Romeo und Julia“ inklusiv: „Jetzt“ heißt eine Initiative des Wiener Burgtheaters, bei dem Menschen mit Behinderungen gemeinsam mit Studierenden der Musik und Kunst Privatuni Wien ein Theaterstück erarbeiten. In diesem Jahr steht „Romeo und Julia“ in Einfacher Sprache auf dem Programm. Andrea Eder berichtet.

„Fit mit den Stars“ mit Nico Langmann (ab 30. November, Montag bis Freitag, 9.10 Uhr, ORF 2)

Der österreichische Rollstuhltennis-Spieler und Paralympics-Teilnehmer zählt zu den besten seiner Sportart. Mit seinen Übungen und seiner ansteckenden positiven Energie motiviert Nico Langmann das Publikum zum Mitmachen und zeigt eindrucksvoll, wie Sport Barrieren überwinden, Menschen verbinden und Freude an Bewegung vermitteln kann.

„Thema“: Curb-Cut-Effekt: Kleine Rampe – große Wirkung (Montag, 30. November, 21.10 Uhr, ORF 2)

„Curb Cut“, eine Bordsteinabsenkung, wurde ursprünglich für Rollstuhlfahrer entwickelt, um ihnen einen barrierefreien Übergang von der Straße auf den Gehsteig zu ermöglichen. Schnell zeigte sich, dass die Absenkung auch für Kinderwagen, Radfahrer:innen oder Reisende mit Gepäck eine große Hilfestellung ist. Auch Entwicklungen wie die elektrische Zahnbürste, der Knick-Strohhalm, der Klettverschluss, der Touchscreen, das Hörbuch oder die automatische Schiebetür waren ursprünglich für Menschen mit Behinderung gedacht. Heute machen sie die Welt für alle komfortabler und sicherer. In einer „Thema“-Reportage von Sylvia Unterdorfer sprechen Städteplaner:innen, Wissenschafter:innen und Menschen mit Behinderung über die inklusive Welt von einst, heute und morgen.

„konkret: Ziemlich bestes Team“ (Dienstag, 1. Dezember, 18.30 Uhr, ORF 2)

Die Dokumentationsreihe im Rahmen von „konkret“ begleitet Menschen mit Behinderungen bei der Arbeitssuche und zeigt mit Best-Practice-Beispielen, welche Potenziale diese für ihre Arbeitgeber:innen mitbringen. Diesmal begleitet ein Beitrag eine Konditorin in Fügen/Tirol.

„kreuz und quer: Schwester Courage – Anna Bertha Königsegg und ihr Widerstand gegen das

NS Regime“ (Dienstag, 1. Dezember, 0.00 Uhr, ORF 2)

Ihr Widerstand gegen Zwangssterilisation und gegen die NS-Euthanasie gilt als einer der mutigsten Proteste der katholischen Kirche gegen das Nazi-Regime: Anna Bertha Königsegg, Vinzentinerin und Visitatorin des Ordens, agierte erstaunlich offen und dennoch geschickt gegen die Anweisungen des Terrorregimes. So gut sie konnte, stemmte sich die ausgebildete Krankenschwester gegen Abtransporte ihrer geistig behinderten Patienten in den sicheren Tod.

„Studio 2“ (Mittwoch, 2. Dezember, 17.30 Uhr, ORF 2)

Selbstbestimmt, sicher und gleichberechtigt leben: Dafür kämpft FmB, Österreichs erste unabhängige Interessenvertretung für Frauen* mit Behinderungen. Im Fokus stehen Inklusion, Barrierefreiheit Feminismus und Vernetzung. Čedomira Schlapper trifft die drei Gründerinnen in Wien.

ORF-Premiere: „It works II” (Mittwoch, 2. Dezember, 23.05 Uhr, ORF 2)

Während seines Zivildienstes an einer Wiener Volksschule dokumentierte Filmemacher Fridolin Schönwiese 1997 in seinem Kurzfilm „It works“ den Alltag von Integrationsschülerinnen und -schülern in ihrem unmittelbaren Umfeld. Sein Blick galt dabei den elementaren Tätigkeiten des Alltags: Schreiben, Sprechen, Hören und Schwimmen. Mehr als zwei Jahrzehnte später nahm Schönwiese die Spur dieser Arbeit mit dem Dokumentarfilm „It works II“ wieder auf. Darin begegnet der Wiener drei seiner ehemaligen Protagonisten wieder: Gerald, Valentin und Michael waren damals Buben jeweils im Alter von etwa zehn Jahren, heute sind sie selbstbestimmte Männer Mitte 30, die längst ihre eigenen Wege gehen. Sie tanzen, rappen, feiern, reisen, folgen ihrem Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Ausdruck – in einer Welt, in der Autonomie keineswegs selbstverständlich ist. Regisseur Schönwiese nähert sich den drei Männern in stillen, unkommentierten Beobachtungen ihres Alltags und ihrer persönlichen Lebenswelten. Auf Interviews und inszenierte Gesprächssituationen verzichtet er bewusst. So entsteht kein Film über Menschen mit Lernschwierigkeiten und körperlichen Beeinträchtigungen, sondern ein respektvolles Porträt ihrer Selbstbestimmung und der vielen kleinen wie großen Errungenschaften des Alltags. Dabei hinterfragt „It works II“ gängige Vorstellungen von Normalität und Autonomie, eröffnet einen anderen Blick auf Zeit und Geschwindigkeit und erzeugt in intensiven Bildern Nähe, ohne je distanzlos zu sein.

„Die gute Minute“ (Donnerstag, 3. Dezember, 8.59 und 16.52 Uhr, ORF 2)

Iris Kopera ist bildende Künstlerin und Schauspielerin. Selbst betroffen von Lernschwierigkeiten, setzt sie sich für eine inklusive Bildung für Menschen mit Lernschwierigkeiten ein.

„Freiheit auf Rädern – Alltag im Rollstuhl“ (Donnerstag, 3. Dezember, 9.55 Uhr, ORF 2)

Auf einen Schlag gestaltet sich das Leben komplett neu – nach einem Unfall oder einer Krankheit. Man sitzt im Rollstuhl. Alles ist neu und verändert sich – für die betroffene Person ebenso wie auch für das Umfeld. Wie gehen Menschen damit um? Wie bewältigen sie ihr neues Leben? Welchen Stellenwert haben sie in der Gesellschaft? Die Dokumentation des ORF Vorarlberg begleitet mehrere Personen im Alltag, im Beruf und bei ihren Freizeitaktivitäten und zeigt, was möglich ist: Freiheit auf Rädern – beim Tennis, Basketball, Mountainbiken, Skifahren, im Ruderboot oder mit dem Kite.

„Ohne Grenzen Spezial – Das Behindertenmagazin“ (Donnerstag, 3. Dezember, 10.20 Uhr, ORF 2)

Parasport für alle Altersklassen: Im Fokus stehen die erst 16-jährige Parareiterin Yvonne Isabel Spielhofer, Rollstuhlbillard-Routinier Harald Fink und das österreichische Para-Eishockey-Nationalteam. Fink zeigt bei den Österreichischen Meisterschaften 2026 im Pool-Billard in Mödling mit dem Sieg im internationalen Rollstuhlbewerb auf. Spielhofer vom Reithof Mellach gewinnt Silber bei den Staatsmeisterschaften und überzeugt mit ihren ersten Auftritten bei internationalen Turnieren. Das österreichische Para-Eishockey-Nationalteam bereitet sich in Vorarlberg auf die C-Weltmeisterschaft in Mexiko vor.

„Blindsein muss kein Schicksal sein!“ (Donnerstag, 3. Dezember, 11.00 Uhr, ORF 2)

Blindsein beeinträchtigt Alltag, Beruf, Mobilität und Freizeit. Aber Blindsein muss kein Schicksal sein. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt einige Beispiele von Betroffenen. Der bekannteste blinde Vorarlberger ist George Nussbaumer. Er kann von Geburt an nicht sehen. Nussbaumer hat sich als Soul- und Gospelsänger, Pianist und Komponist einen Namen gemacht. Seinen großen Höhepunkt erlebt er mit der Teilnahme am Eurovision Song Contest 1996 in Oslo. Julia Schneider hat erfolgreich das Studium Wirtschaftsingenieurwesen absolviert und unterrichtet nun an der Fachhochschule Vorarlberg. Die Hochschullehrerin ist mit drei blinden Schwestern aufgewachsen.

„Liebe inklusive – über Behinderung und Partnerschaft“ (Donnerstag, 3. Dezember, 11.25 Uhr, ORF 2)

Liebe, Sexualität und Partnerschaft gehören zu den grundlegendsten menschlichen Bedürfnissen. Dennoch werden Menschen mit Behinderungen diese oft abgesprochen, tabuisiert oder von anderen mitbestimmt. Diese Dokumentation begleitet Paare und Menschen mit Behinderung, die noch auf der Suche nach der Liebe sind, durch ihren Alltag – und stellt eine zentrale Frage: Wie frei kann Liebe sein, wenn gesellschaftliche Vorurteile und strukturelle Barrieren den Weg erschweren?

„Aktuell nach eins“ (Donnerstag, 3. Dezember, 13.30 Uhr, ORF 2)

Kann moderne Technik bestmöglich genutzt werden? Wo gibt es in der digitalen Welt Barrieren, in Apps zum Beispiel? Zu Gast ist Dr. Markus Wolf, Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrats, der in Österreich mehr als 1,4 Millionen Menschen vertritt.

„Studio 2“ (Donnerstag, 3. Dezember, 17.30 Uhr, ORF 2)

Marianne Hengl ist zu Gast in Studio 2. Die Behindertenaktivistin und Obfrau des Vereins „RollOn“ setzt sich seit vielen Jahren für Menschen mit Behinderung ein und arbeitet daran, Barrieren und Ängste abzubauen sowie Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

„konkret“ (Donnerstag, 3. Dezember, 18.30 Uhr, ORF 2)

Wohnungssuche mit Behinderung: Die Wohnungssuche ist für Menschen mit Behinderung besonders schwierig. Es muss nicht nur die Wohnung an sich passen, sondern auch das Stiegenhaus und der unmittelbare Hauseingang. Umbauten sind kompliziert, weil die Bauordnung Landessache und daher auch in Bezug auf Behinderung nicht einheitlich ist.

„Bewusst gesund – Das Magazin“ (Samstag, 5. Dezember, 17.30 Uhr, ORF 2)

Para-Schwimmer und ORF-Moderator Andreas Onea verlor mit knapp sechs Jahren bei einem schweren Autounfall seinen linken Arm. Jetzt beginnt für den paralympischen Bronze-Medaillen-Gewinner und dreifachen Vater ein neuer Abschnitt: Als erster Mensch weltweit trägt er eine Prothese, deren Hightech-System in Wien-Simmering entwickelt wurde. Diese unterstützt ihn bei alltäglichen Handgriffen und eröffnet ihm neue Möglichkeiten – vom Kochen bis zum Spielen mit seinen Kindern. Gesteuert über Muskelsignale und unterstützt durch künstliche Intelligenz passt sich die Prothese zunehmend an ihren Träger an.

ORF-Premiere: „Schrille Nacht 3“ (Dienstag, 15. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1)

Die Austro-Weihnachtshit-Reihe geht weiter! Am Dienstag, dem 15. Dezember 2026, steht um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere zum dritten Mal eine „Schrille Nacht“ (auch im ORF-ON-Adventkalender) bevor, wenn zahlreiche Publikumslieblinge in sechs von Arash T. Riahi und Arman T. Riahi sowie Mirjam Unger inszenierten Episoden wieder einen turbulenten Heiligen Abend erleben. In „Schrille Nacht 3“ zu sehen sind u. a. Hilde Dalik, Brigitte Kren, OIiver Rosskopf, Maya Unger, Lisa Schützenberger, Reinhard Nowak, Maria Hofstätter, Miriam Hie, Daniel Keberle, Alina Schaller, Agnes Hausmann, Erwin Steinhauer, Faris Rahoma sowie Alexis Suppan – Teilnehmer des inklusiven ORF-Castings „Mach dich sichtbar“.

Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung in ORF III

„gehörlos“ (Samstag, 28. November, 8.20 Uhr, ORF III)

Wie fühlt sich eine Welt an, in der visuelle Wahrnehmung eine zentrale Rolle spielt? Eine Welt, in der Kommunikation durch Gebärdensprache und Mimik selbstverständlich ist? Das Leben gehörloser Menschen ist geprägt von einer langen Geschichte der Ausgrenzung, Verfolgung und der Selbstbestimmung. Trotz vieler positiver Entwicklungen in den vergangenen Jahren wurde der Wert des „Hörens“ und der Lebensweg gehörloser Menschen oft von anderen (fremd)bestimmt. Der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kino-Dokumentarfilm „gehörlos“ von Anita Lackenberger taucht ein in eine für viele unbekannte Realität und fragt diejenigen, die wohl am besten wissen, was es bedeutet, in dieser Welt zu leben. Bei ihren Recherchen stieß die Regisseurin auf ein interessantes Dokument: Darin ist die Rede von einem St. Pöltner „Taubstummen“-Institut, das 1938 vom NS-Regime geschlossen wurde. 42 Kinder verschwanden spurlos über Nacht. Was ist mit ihnen geschehen? Der Film beleuchtet die Geschichte einer Minderheit, die von Ausgrenzung und Verfolgung bis hin zu mörderischer Gewalt geprägt ist. Doch die Dokumentation gibt auch Betroffenen und den Nachkommen von Opfern viel Raum, um ihre Realität zu schildern – ohne Filter, ohne Scham.

„ORF III AKTUELL“ und Nachrichten in Einfacher Sprache: Inklusion am Arbeitsmarkt im Fokus (Donnerstag, 3. Dezember, ab 9.30 Uhr, ORF III)

Noch immer ist es für Menschen mit Behinderungen schwierig, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Laut Rechnungshof erfüllt nur ein Viertel der verpflichteten Unternehmen in Österreich die gesetzliche Quote zur Beschäftigung von Betroffenen. Die Auswirkungen sind für Frauen besonders gravierend. Sie haben in Österreich noch seltener einen regulären Arbeitsplatz als Männer, arbeiten oft nur in Teilzeit oder in Werkstätten für ein geringes Taschengeld und sind dadurch stark von Armut bedroht. Julia Moser, Co-Vorsitzende der Interessensvertretung Frauen* mit Behinderungen, ist zu Gast im „ORF III AKTUELL“-Studio. Auch die Nachrichten in Einfacher Sprache (19.30 Uhr) widmen sich dem Thema Inklusion und Gleichstellung.

„LICHTblicke & WEGweiser: Thomas Volgger und Andreas Onea im Gespräch“ (Sonntag, 6. Dezember, 9.40 Uhr)

Marianne Hengl spricht mit dem österreichischen Para-Skisportler und Bäckermeister Thomas Volgger und mit Andreas Onea über deren Lebensgeschichten, in denen von einer Sekunde auf die andere nichts mehr so war wie zuvor. Beide mussten erleben, wie das Leben ihnen plötzlich einen völlig neuen Weg vorgab – und beide haben auf ihre ganz eigene Weise gelernt, diesen Weg anzunehmen und neu zu beginnen.

Das Programm auf Ö1 UND FM4

„Moment“ (Mittwoch, 25. November, 15.30 Uhr, Ö1): Beitrag über „0816 – Inklusives Café mit angeschlossenem Lernatelier Wien“

„Lebenskunst – Begegnungen am Sonntagmorgen“ (Sonntag, 29. November, 7.05 Uhr, Ö1): „Was glauben Sie“ mit Franz Joseph Huainigg

Radiokolleg „Begabt, begeistert, behindert?“ (in vier Teilen von Montag, 30. November, bis Donnerstag, 3. Dezember, 9.05 Uhr, Ö1); Gestaltung: Christoph Dirnbacher, Sandra Knopp, Paula Mangold, Lara Egger, Elisa Mattersberger

In Teil 1 „Verbergen: Politik und die Angst vor Schwäche“ (Montag, 30. November) geht es um die Fragen: Wie viel Schwäche lässt Spitzenpolitik zu? Wann ist es überhaupt noch möglich eine gesundheitliche Einschränkung für sich zu behalten – und wann sinnvoll? Wo endet die Privatsache, und wo beginnt das Recht der Öffentlichkeit auf Information?

Teil 2 mit dem Titel „Aufbauen: Selbstständig mit Behinderung“ (Dienstag, 1. Dezember) beschäftigt sich mit dem Traum der Selbständigkeit: Belinda Hagelmüller arbeitet seit 2024 hauptberuflich als Hochzeits- und Eventplanerin und schafft für andere unvergessliche Momente – ein Beruf, der stark über das Visuelle funktioniert. Dass die 28-Jährige eine starke Sehbeeinträchtigung hat, sieht man ihr nicht an. Auch die Organisation des Wiener Diversity Balls liegt in ihren Händen. Was traut man sich zu träumen? Und wann müssen Wunsch und Wirklichkeit in Einklang gebracht werden?

Teil 3 „Lautwerden: Musik als Ausdrucksmittel“ (Mittwoch, 2. Dezember) stellt Musik als Unterhaltung und Verbindung, Protestmittel und emotionales Ventil in den Mittelpunkt – am Beispiel der Musikerin Sofia Reyna, für die Musik ein Ort ist, an dem ihre Blindheit keine Rolle spielt. Die Burgenländerin schrieb schon mit 15 ihren ersten eigenen Song, im November 2025 erschien ihr Debütalbum „Half a Girl“. Inzwischen studiert sie Gesang in Wien und tritt bei Großveranstaltungen wie dem Wiener Diversity Ball auf. Für Sigi Maron, 2016 verstorbener Liedermacher, der seit einer Kinderlähmung im Alter von zwölf Jahren im Rollstuhl saß, musste Musik immer politisch sein. Als Protestsänger rüttelte er die österreichische Szene auf: mit derber Poesie, breitem Dialekt und einer Direktheit, mit der er alltägliche Missstände benannte – gewürzt mit einer Prise Kraftausdrücken und viel Feingefühl. Wie politisch darf und soll Musik sein? Wie viel kommerziellen Erfolg braucht sie, um ihre Botschaften zu transportieren? Und wie wirken sich Einschränkungen auf künstlerisches Schaffen aus?

Der vierte Teil der Reihe „Abheben: Wissenschaft und das neu vermessene Unmögliche“ (Donnerstag, 3. Dezember) erzählt von Menschen, die nach den Sternen greifen – u. a. von der Luft- und Raumfahrtingenieurin Michaela Benthaus, die seit einem Downhill-Unfall 2018 querschnittgelähmt ist. Sie wird zuerst Botschafterin von AstroAccess, einer Organisation, die die Raumfahrt für Menschen mit Behinderung zugänglich machen will, testet Verankerungs- und Evakuierungssysteme, trainiert in einer simulierten Marsstation den Alltag im All bevor sie am 20. Dezember 2025 mit einer New-Shepard-Rakete von Blue Origin tatsächlich abhebt – als erster querschnittgelähmter Mensch im Weltraum.

„Ö1 Küchenradio mit Ulli Ullmann“ (Freitag, 25. Dezember, 13.10 Uhr, Ö1): Beitrag über eine Tänzerin im Rollstuhl

„FM 4: Einfach erklärt“

Die aktuelle Ausgabe des Wissenspodcasts „Einfach erklärt“ dreht sich um Unterstützte Kommunikation. Manche Menschen können wegen einer Erkrankung oder Behinderung nur schwer sprechen. Sie können bestimmte Geräte verwenden, die die Kommunikation ermöglichen. Unterstützte Kommunikation ist ein Hilfsmittel, das die Sprache vollständig oder zum Teil ersetzt. Warum das wichtig ist, was Unterstützte Kommunikation kostet und welche Hilfsmittel es gibt, darum geht es in „Einfach erklärt“, dem Wissenspodcast in Einfacher Sprache, der seit Ende November unter https://sound.orf.at/podcast/orf/einfach-erklaert abrufbar ist.

ORF.at-Netzwerk und ORF TELETEXT

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen widmen sich auch das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT im Rahmen der aktuellen Berichterstattung den Themen Barrierefreiheit und Inklusion. Auf ORF ON werden die Streams der TV-Sendungen des Programmschwerpunkts barrierefrei zugänglich gemacht.

Barrierefreie Maßnahmen und Angebote in den Online- und Teletextangeboten des ORF:

Inklusion und Barrierefreiheit sind insgesamt ein wichtiger Schwerpunkt in den Online- und Teletextangeboten des ORF – sowohl in der Berichterstattung als auch in der Bereitstellung von barrierefrei zugänglichen Angeboten. Die Seiten des ORF.at-Netzwerks orientieren sich bezüglich der Barrierefreiheit an den WCAG 2.2-Richtlinien unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Nachrichten in Einfacher Sprache werden täglich auf der Startseite des ORF.at-Netzwerks bereitgestellt. Auf ORF ON werden alle TV-Sendungen des ORF, sofern entsprechend verfügbar, auch in Gebärdensprache (ÖGS), mit Untertiteln, Audiodeskription und/oder Transkripten angeboten. Darüber hinaus macht ORF ON mehr als 60 Videos zum Thema „Selbstbestimmung und Vielfalt: Gelebte Inklusion in der Gesellschaft“ in einem Archiv zugänglich.

Der ORF TELETEXT bietet mit seinem umfassenden Untertitelungsangebot auf Seite 777 gehörlosen und stark hörbehinderten Menschen die Möglichkeit, das ORF-TV-Programm so barrierefrei wie möglich mitzuverfolgen. Er stellt darüber hinaus im Magazin „Lesen statt Hören“ umfassende Kontaktadressen zu Servicestellen, spezielle Veranstaltungs- und Eventhinweise (Kultur, Sport, Gehörlosen-Clubs und -Vereine), Infos zu Seelsorge, Hinweise auf Hörfilme und Hörsendungen zur Verfügung und bietet Nachrichten in Einfacher Sprache in den Sprachstufen B1 (ab Seite 470) und A2 (ab Seite 480).