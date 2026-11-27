- 27.11.2026, 11:23:32
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Sarah Heinze, Leiterin der ersten Gewaltambulanz in Graz, im Ö1-„Journal zu Gast“ am 28. November
Die Gerichtsmedizinerin und Leiterin der ersten Gewaltambulanz in Graz, Sarah Heinze, ist am Samstag, dem 28. November 2026, bei Barbara Gansfuss „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1.
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