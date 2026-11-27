Wien (OTS) -

Das heute von der Alterssicherungskommission beschlossene Mittelfristgutachten zeigt ein klares Bild: Gemessen an der Wirtschaftsleistung bleibt die Finanzierung der gesetzlichen Pensionen stabil. Für 2030 rechnet das Gutachten mit Bundesmitteln von 4,17 Prozent des BIP – vor einem Jahr waren noch 4,23 Prozent erwartet worden. Auch 2025 lagen die Mittel mit 3,72 Prozent unter der Prognose, und bei den Beamtenpensionen sinkt der Aufwand bis 2031 sogar auf 2,94 Prozent des BIP.

„Wer jetzt reflexartig nach Pensionskürzungen ruft, hat das Gutachten nicht gelesen. Die Zahlen zeigen kein Kostenproblem bei den Pensionen. Sie zeigen, dass ältere Menschen am Arbeitsmarkt zu wenig Chancen bekommen“, kritisiert Ines Stilling, AK Bereichsleiterin Soziales.

In absoluten Zahlen liegen die Bundesmittel 2026 mit 20,5 Milliarden Euro um 706 Millionen Euro über der Vorjahresprognose. Neben der höheren Inflation liegt der Hauptgrund dafür bei der Beschäftigung: Es gibt rund 19.700 Pflichtversicherte weniger als erwartet, die Beitragseinnahmen sinken um 356 Millionen Euro. Ein wirksames Beschäftigungspaket für Ältere fehlt jedoch bis heute. In mehr als einem Viertel aller Betriebe ab 20 Beschäftigten arbeitet niemand über 60, die Arbeitslosenquote der 60- bis 64-Jährigen lag 2025 bei 10,5 Prozent. „Die Beschäftigten leisten ihren Teil, sie arbeiten länger als je zuvor. Jetzt müssen auch die Unternehmen liefern“, so Stilling.

Die AK fordert daher ein echtes Paket für ältere Beschäftigte: ein Bonus-Malus-System für Betriebe ab 20 Beschäftigten mit branchenspezifischen Zielquoten, gesunde und alternsgerechte Arbeitsplätze, ein Präventionsgesetz, mehr Weiterbildung im späteren Erwerbsleben sowie zusätzliche Mittel für ältere Arbeitslose. Eine Anhebung des Regelpensionsalters oder automatische Kürzungen lehnt die AK ab. „Mit Kürzungen schafft man keinen einzigen Arbeitsplatz für Ältere. Der Hebel ist die Beschäftigung“, betont Stilling abschließend.