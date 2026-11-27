Ernstbrunn (OTS) -

Volker Quaschning und Angelika Kabrt beim 11. Simonsfelder Zukunftsgespräch: Warum wir die Energiewende entschlossener vorantreiben und ihre Chancen öfter feiern sollten.

Geopolitische Konflikte machen unsere Energieversorgung verwundbar, die Klimakrise verschärft sich, und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern bleibt hoch. Dabei sind die Lösungen längst vorhanden. Warum also geht die Energiewende nicht schneller voran? Und warum sprechen wir so viel über ihre Schwierigkeiten und so wenig über ihre Chancen? Unter dem Motto „Heute ist ein guter Tag, um die Welt zu retten“ widmete sich das 11. Simonsfelder Zukunftsgespräch der Windkraft Simonsfeld am 26. November in Ernstbrunn genau diesen Fragen. Mit einer klaren Botschaft: Die Energiewende ist machbar – jetzt braucht es entschlossenes Handeln und mehr Begeisterung für die Zukunft.

Günstige heimische Energie statt teurer fossiler Abhängigkeit

Prof. Dr. Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und Mitinitiator von Scientists for Future, rückte in seinem Vortrag neben dem Klimaschutz insbesondere die Versorgungssicherheit und Energieunabhängigkeit in den Mittelpunkt. Österreich importiert derzeit mehr als die Hälfte seines Energiebedarfs und bleibt damit abhängig von internationalen Energiemärkten und Krisen. Eine vollständig erneuerbare Energieversorgung sei technisch möglich, erfordere aber einen konsequenten Ausbau von Windkraft und Photovoltaik sowie ein grundlegendes Umdenken bei Wärme, Verkehr und Industrie.

„Wir haben nicht zu wenig Wissen, sondern zu wenig Tempo. Die Technologien für eine klimaverträgliche Energieversorgung sind vorhanden, doch es wird Technologieoffenheit vorgeschoben, um Bestehendes zu blockieren. Wir müssen die Technologien einsetzen, die aus heutigem Stand der Wissenschaft funktionieren: Windkraft, Photovoltaik und Wasserkraft können gemeinsam mit leistungsfähigen Netzen und Speichern das Rückgrat eines erneuerbaren Energiesystems bilden. Wir brauchen eine Energierevolution und die ist möglich," betont Prof. Dr. Volker Quaschning.

Warum wir die Energiewende mehr feiern sollten

Einen bewusst anderen Blickwinkel brachte Angelika Kabrt ein. Die Energieexpertin, Moderatorin und Podcasterin („Gegenstrom“) widmete ihren Impulsbeitrag der Frage, warum die Energiewende in der öffentlichen Diskussion häufig mit Verzicht, Kosten und Konflikten verbunden wird und viel seltener mit ihren Chancen. „Wir sprechen bei der Energiewende sehr viel darüber, was schwierig ist und was sie uns kostet. Dabei gibt es enorm viel zu gewinnen: mehr Lebensqualität, wirtschaftliche und geopolitische Selbstbestimmung, heimische Wertschöpfung und eine moderne Energieversorgung, die wir alle mitgestalten können. Konzentrieren wir uns stärker auf die Chancen und feiern wir, was wir bereits geschafft haben. Denn auch für den weiteren Weg der Energiewende brauchen wir Begeisterung und gesellschaftlichen Zusammenhalt," so Angelika Kabrt.

Technische Möglichkeiten müssen schneller Realität werden

In der anschließenden Podiumsdiskussion stand unter anderem die Frage im Mittelpunkt, warum die Umsetzung der Energiewende trotz verfügbarer Technologien vielerorts nur langsam vorankommt. Für Markus Winter, Technikvorstand der Windkraft Simonsfeld, liegt eine zentrale Herausforderung darin, die Kosten-Nutzen-Relationen ins Bewusstsein zu rücken und Voraussetzungen für konkrete Projekte zu verbessern: „Erneuerbare Energien haben enormes Potenzial und das müssen wir noch stärker ins Bewusstsein bringen. Außerdem geht es jetzt darum, aus technisch möglichen und umweltverträglichen Projekten auch tatsächlich umgesetzte Projekte zu machen. Das gelingt nur, wenn die Rahmenbedingungen noch klarer und die Genehmigungsverfahren noch effizienter werden.“

Auch ein Thema in der Diskussion war, wie aus einer grundsätzlich hohen Zustimmung zu erneuerbaren Energien konkrete Akzeptanz vor Ort entstehen kann. Für Alexander Hochauer, Finanzvorstand der Windkraft Simonsfeld, spielen dabei regionale Verankerung, Beteiligung und eine positive Kommunikation eine entscheidende Rolle: „Die Energiewende ist nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch eine wirtschaftliche Zukunftschance, die Wertschöpfung und Energieunabhängigkeit bringt. Dafür brauchen wir neben den schon angesprochenen Rahmenbedingungen auch mehr Optimismus, mehr Vertrauen in die Wissenschaft und mehr Bewusstsein dafür, was wir gewinnen, wenn die Energiewende gelingt: mehr Lebens- und Umweltqualität, sichere und günstige Energie, wirtschaftliche Stärke und neue Perspektiven für unsere Regionen.“

Zukunftsgespräch erstmals als Green Event

Auch bei der Durchführung der Veranstaltung setzte die Windkraft Simonsfeld auf Nachhaltigkeit. Das 11. Simonsfelder Zukunftsgespräch wurde als Green Event zertifiziert und nach klar überprüfbaren Nachhaltigkeitskriterien geplant und umgesetzt. Dazu zählten unter anderem regionale und saisonale Verpflegung, die Förderung einer umweltfreundlichen Anreise sowie konsequente Abfallvermeidung.

Mit den Simonsfelder Zukunftsgesprächen beschäftigt sich die Windkraft Simonsfeld regelmäßig mit wegweisenden Fragen rund um Klima, Nachhaltigkeit und die Zukunft der Gesellschaft. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen, Denkanstöße zu geben und den Austausch über konkrete Lösungswege zu fördern.

Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) betreibt und entwickelt Wind- und Sonnenkraftwerke in Österreich und Europa. Mit insgesamt 98 Wind- und Sonnenenergieanlagen in Österreich, Bulgarien und der Slowakei produziert das Unternehmen den jährlichen Strombedarf von über 163.000 Haushalten. Das europaweit tätige Energiewende-Unternehmen beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter*innen. Mit rund 2.750 Aktionär*innen ist die Windkraft Simonsfeld zugleich eines der größten Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs.

www.wksimonsfeld.at