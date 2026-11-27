Linz (OTS) -

„Das Verständnis von Wirtschafts- und Finanzbegriffen weist besonders bei Schülerinnen und Schülern noch immer große Lücken auf, weshalb ich diese Aktion der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ, diese Wissensmängel zu beheben, gerne unterstütze“, stellte Bildungsreferentin Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander bei der Präsentation der Broschüre „Wirtschaft – kurz erklärt“ – 104 Seiten, Trauner-Verlag – fest.

IWS-Geschäftsführer Gottfried Kneifel verweist auf eine Spectra-Studie, die ergeben hat, dass nicht einmal jeder zweite Befragte etwa die Begriffe Gewinn (46 Prozent), Export/Import (42 Prozent) oder Eigenkapital (41 Prozent) verständlich erklären kann. Von Begriffen wie Lohnnebenkosten oder Finanzausgleich ganz zu schweigen. Eine gute Antwort auf diese wenig erfreulichen Umfrageergebnisse ist diese IWS-Broschüre, die auch als

e-book/DigiBox nunmehr in fünfter Auflage erschienen ist und worüber Bildungsreferentin LH-Stv. Haberlander die Patronanz übernommen hat.

Die überparteiliche Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS), die ausschließlich von Unternehmensbeiträgen und ohne öffentliche Mittel arbeitet, will damit einen Beitrag für mehr Verständlichkeit von Wirtschafts- und Finanzthemen leisten. „Ich begrüße diese Initiative zur Verbesserung des Wirtschaftswissens bei Schülerinnen und Schülern als auch bei interessierten Erwachsenen sehr“, sagte dazu der emeritierte JKU-Professor Friedrich Schneider.

Die Broschüre kann von Lehrlingen, Schulen und Wirtschaftskunde-Lehrenden kostenlos angefordert werden. Mail: [email protected]