Zürich (OTS) -

Jahrelang Prämien eingezahlt, und am Ende steht weniger auf dem Papier als erhofft. So ergeht es vielen Versicherten in Österreich, die ihre Polizze einst auf Empfehlung von Bank oder Berater unterschrieben haben. Weitgehend unbekannt ist dabei, dass sich die Rechtsprechung zugunsten der Versicherungsnehmer entwickelt hat. Das Verbraucherservice Vertragshelden erklärt, wann Rückforderungsansprüche bestehen können und warum sich der genaue Blick in den eigenen Vertrag lohnen kann.

Rückkaufswert der Lebensversicherung: Ernüchterung in Österreich

Abschlussprovisionen, laufende Verwaltungskosten und Risikoanteile können den Wert einer Lebensversicherung erheblich beeinflussen. In manchen Fällen liegt der Rückkaufswert sogar unter der Summe der einbezahlten Prämien. Genau hier setzt Vertragshelden an, ein unabhängiges österreichisches Verbraucherservice, das sich auf bestehende Lebens- und Pensionsversicherungen spezialisiert hat.

Rücktrittsrecht bei Lebensversicherungen

Der Europäische Gerichtshof und der Oberste Gerichtshof haben sich wiederholt mit den Rechten von Versicherungsnehmern beschäftigt. Wurden diese beim Vertragsabschluss nicht ordnungsgemäß über ihr Rücktrittsrecht belehrt, kann ein Rücktritt unter Umständen auch Jahre später noch möglich sein. Eine Rückabwicklung kann dazu führen, dass Versicherte mehr zurückerhalten als bei einer gewöhnlichen Kündigung. Für die Beurteilung entsprechender Ansprüche verfolgt Vertragshelden die einschlägige Rechtsprechung und arbeitet mit Juristen zusammen.

Wann eine Rückabwicklung möglich ist

Ob tatsächlich ein Anspruch besteht, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und die damals ausgehändigten Unterlagen. Pauschale Erfolgsversprechen sind daher nicht seriös. Ein Beispiel aus der Praxis zeigt, warum sich eine Prüfung lohnen kann: Eine Kundin wollte ihre Lebensversicherung bereits auflösen. Die anschließende Prüfung ergab jedoch einen Anspruch auf mehr als 5.000 Euro, der erfolgreich beim Versicherer durchgesetzt wurde. Eine vorschnelle Kündigung hätte sich in diesem Fall finanziell nachteilig auswirken können.

So funktioniert die kostenlose Versicherungsprüfung

Für den Polizzen-Check übermitteln Versicherte die Eckdaten ihres Vertrags und erteilen eine Auskunftsvollmacht. Vertragshelden holt daraufhin Rückkaufswert, Kostenstruktur und weitere Vertragsdetails direkt beim Versicherer ein. Anschließend wird das Ergebnis verständlich erläutert. Die Erstprüfung ist kostenlos und unverbindlich. Nach einer Anfrage meldet sich das Team laut Website meist innerhalb weniger Werktage telefonisch.

Lebensversicherung prüfen statt vorschnell kündigen

Nicht jede ältere Lebensversicherung ist automatisch nachteilig. Eine individuelle Prüfung schafft jedoch Klarheit darüber, ob es sinnvoll ist, den Vertrag weiterlaufen zu lassen, mögliche Ansprüche geltend zu machen oder alternative Lösungen in Betracht zu ziehen. Auch bei mehreren Polizzen empfiehlt sich eine separate Betrachtung, da die Ergebnisse je nach Vertrag unterschiedlich ausfallen können.

Weitere Informationen zur kostenlosen Prüfung von Lebensversicherungen durch Vertragshelden finden Interessierte unter www.vertragshelden.at.