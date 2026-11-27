Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz ein.

Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp

Themen: ARWAG - keine Privatisierung von Sozialwohnungen. Nein zum Ausverkauf leistbaren Wohnens!

Wann: Montag, 30. November 2026, 10.00 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!