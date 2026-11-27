- 27.11.2026, 10:56:02
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AVISO: PK der Wiener FPÖ mit Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp
ARWAG - keine Privatisierung von Sozialwohnungen
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz ein.
Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp
Themen: ARWAG - keine Privatisierung von Sozialwohnungen. Nein zum Ausverkauf leistbaren Wohnens!
Wann: Montag, 30. November 2026, 10.00 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]
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