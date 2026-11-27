Wien (OTS) -

„Wenn uns jemand etwas schuldet, dann Russland. Putin hat diesen Krieg angefangen, Putin hat die Energiepreise in die Höhe getrieben, und die Teuerung spüren die Menschen in Österreich bis heute im Geldbörsel“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zu den heutigen Aussagen von FPÖ-Chef Kickl. „Kickl schickt die Rechnung ans Opfer statt an den Täter. Er nennt das Win-win, in Wahrheit gewinnt dabei aber nur einer: Putin“, so Seltenheim. ****

Für Seltenheim ist Kickls Forderung ein durchsichtiges Manöver: „Kickl liefert eine absurde Schlagzeile, damit niemand fragt, was er eigentlich zusammenbringt. Er hatte die Chance, zu regieren, hat sie aber aus Angst vor der Verantwortung weggeworfen. In einem Interview sagt er jetzt selbst, er sei froh, nicht in der Regierung zu sein. Wer Probleme lösen will, übernimmt Verantwortung, statt von der Seitenlinie zu schimpfen.“

Wie es aussieht, wenn die FPÖ Verantwortung übernimmt, zeigt der Blick in die Bundesländer. „Überall, wo die FPÖ regiert, wird das Leben der Menschen schlechter“, sagt Seltenheim. In Niederösterreich will Schwarz-Blau 2027 elf Notarzt-Standorte schließen. In der Steiermark kürzt die blaue Landesregierung 30 Millionen Euro bei den Spitälern, in Oberösterreich werden Eltern für die Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder mit 137 Euro im Monat zur Kasse gebeten und gleichzeitig wird ihnen die Wohnbeihilfe gekürzt. In Vorarlberg mussten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen zusperren, Therapiestunden für Kinder fallen weg. „Kickl redet von den Sorgen der Menschen. Seine Leute kürzen genau dort, wo es den Menschen am meisten wehtut: bei Kranken, Kindern und Familien“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

Seltenheims Fazit: „Die SPÖ packt an – gegen die Teuerung, für Gesundheit und für leistbares Wohnen. Kickl schimpft und schont Putin. Wo die FPÖ das Sagen hat, zahlen die Menschen die Rechnung.“ (Schluss) th/lw