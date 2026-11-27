Wien (OTS) -

Eine warme Wohnung, die nächste Miete bezahlen können oder die Möglichkeit, den eigenen Kindern Nachhilfe und Freizeitaktivitäten zu ermöglichen: Was für viele selbstverständlich ist, bleibt für armutsbetroffene Menschen oft unerreichbar. Mit ihrer neuen Spendenkampagne „Deine Spende. Mein Lichtblick.“ zeigt die Volkshilfe Österreich, wie konkrete Unterstützung Menschen in schwierigen Lebenssituationen neue Hoffnung und Perspektiven geben kann.

Die Kampagne rückt unterschiedliche Lebensrealitäten in den Mittelpunkt: Familien, die sich das Heizen ihrer Wohnung kaum noch leisten können, Alleinerziehende, die mit den steigenden Ausgaben für ihre Kinder kämpfen, oder Menschen, die durch Krankheit und finanzielle Rückschläge plötzlich in existenzielle Not geraten. Ihre Geschichten zeigen, wie schnell Armut entstehen kann und wie wichtig rasche, verlässliche Unterstützung ist.

395.000 Kinder und Jugendliche in Österreich sind laut EU-SILC 2025 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht – mehr als jedes fünfte Kind. Für diese Kinder bedeutet Armut nicht nur materiellen Verzicht, sondern auch eingeschränkte Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie weniger gesellschaftliche Teilhabe.

„Ein Lichtblick kann der Beginn einer positiven Veränderung sein“ , so Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich. „Seit 80 Jahren stehen wir an der Seite von Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Wenn einer Familie das Geld für die nächste Stromrechnung fehlt oder ein Kind nicht am Sporttraining teilnehmen kann, weil Mitgliedschaft oder Ausrüstung nicht stemmbar sind, braucht es rasche, niederschwellige und verlässliche Hilfe. Unsere Spender*innen machen diese Unterstützung möglich. Sie schaffen damit Lichtblicke, die mehr sind als ein schöner Moment. Sie geben Menschen Zuversicht und eröffnen neue Perspektiven für die Zukunft“, erklärt Fenninger.

Mit Sozialberatung, finanzieller Soforthilfe und gezielten Angeboten hilft die Volkshilfe dort, wo Unterstützung besonders dringend gebraucht wird. Spenden tragen wesentlich dazu bei, akute Notlagen zu lindern, gesellschaftliche Einbindung zu ermöglichen und Menschen neue Zukunftsaussichten zu eröffnen.

Mit der Kampagne „Deine Spende. Mein Lichtblick.“ macht die Volkshilfe sichtbar, was gelebte Solidarität bewirken kann, und zugleich zeigt sie, wie wichtig - auch für die kommenden Jahre - die Unterstützung durch die Spender*innen ist.

Der Wiener Städtische Versicherungsverein zählt zu den langjährigen und treuen Unterstützer*innen des Engagements der Volkshilfe gegen Kinderarmut. „Wir unterstützen die Volkshilfe seit vielen Jahren, weil ihre Arbeit ganz konkret den Menschen in schwierigen Lebenssituationen hilft. Die neue Kampagne zeigt, was uns an dieser Partnerschaft besonders wichtig ist: Solidarität, die ankommt, und Hoffnung, die neue Möglichkeiten eröffnet“ , betont Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins.

Weitere Informationen: www.volkshilfe.at