Wien (OTS) -

Hilfe hört nicht auf: Jedes Jahr organisiert ORF Radio Vorarlberg seinen großen Spendentag zugunsten von LICHT INS DUNKEL. Am 26. November 2026 hieß es erneut „Sie wünschen – wir spielen“: Von 5.00 Uhr früh bis 22.00 Uhr abends konnten sich die Hörerinnen und Hörer für eine Spende von mindestens zehn Euro ihre Lieblingshits wünschen. In diesen 17 Stunden wurden beeindruckende 285.498 Euro an Spenden für LICHT INS DUNKEL gesammelt.

Musik senden – Hilfe spenden

Telefonisch, per E-Mail oder über die Social-Media-Kanäle haben hunderte Hörerinnen und Hörer beim Spendentag von ORF Radio Vorarlberg mitgemacht. Sie haben Freude und Wärme mit anderen Menschen geteilt, ihre persönlichen Geschichten erzählt und mit kleinen und großen Beträgen zur beeindruckenden Spendensumme beigetragen. Zahlreiche Großspender aus der Vorarlberger Wirtschaft haben zudem beträchtliche Summen beigesteuert. Am Spendentag wünschten sich die Hörerinnen und Hörer die ganze Bandbreite: von hartem Rock bis zu sanftem Pop, von Aviciis DJ-Hymnen bis Zuckowskis „Weihnachtsbäckerei“ war alles mit dabei, natürlich auch Vorarlberg-Interpreten vom Bodensee bis zum Arlberg.

Hilfe aus Vorarlberg für Vorarlberg

Die Spenden aus Vorarlberg gehen an den Soforthilfefonds und dieses Jahr unter anderem an die inklusive CoWorking-Werkstätte „CultWerk“ in Bludenz. Das ist ein Arbeits- und Dienstleistungsprojekt der Caritas Vorarlberg für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder einer kognitiven Beeinträchtigung. Vielen dient die Tätigkeit hier als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt. Sie können aktiv und sinnstiftend am Arbeits- und Gesellschaftsleben teilhaben.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit jedem Wunschhit und jeder Spende haben die Hörerinnen und Hörer von ORF Radio Vorarlberg Gutes bewirkt. Viele Menschen mit Behinderung sowie Familien in Not in Vorarlberg profitieren von diesem großartigen gemeinsamen Einsatz für LICHT INS DUNKEL. Danke an alle, die dazu beigetragen haben!“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Der ORF Radio Vorarlberg-Spendentag ist für uns immer ein Highlight, das die Weihnachtszeit eröffnet. Wir sagen vielen, vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer für die Großzügigkeit! Und Danke an das ganze Team, das diesen Tag immer mit besonders viel Liebe vorbereitet.“

Claudio Tedeschi, Leiter Kommunikation Caritas Vorarlberg: „Es ist unglaublich und berührt mich richtig: Zu spüren, wie groß der Rückhalt in unserer Gesellschaft ist, dass in nur einem Tag eine derart beeindruckende Summe zusammenkommt. Ein großes Danke an den ORF Vorarlberg! Die Freude bei uns im Team ist riesig – ein echtes Geschenk, noch dazu kurz vor Weihnachten.“

Unterstützung geht weiter

Auch nach dem großen Spendentag braucht es noch Unterstützung für Menschen mit Behinderung und Familien in Not. Am 24. Dezember moderiert Valentina Pisoni von 13.00 bis 16.00 Uhr die LICHT INS DUNKEL-Sendung auf ORF Radio Vorarlberg und verkürzt die Wartezeit aufs Christkind – mit festlicher Musik, spannenden Gästen und persönlichen Geschichten, perfekt zum Christbaumschmücken oder gemeinsam Kochen. Am 23. Dezember beginnt um 17.30 Uhr die glanzvolle Live-TV-Sendung. Bis 19.00 Uhr werden in ORF 2 V die ersten Schecks der heimischen Großspender übergeben, „Vorarlberg heute“ widmet sich anschließend ebenfalls LICHT INS DUNKEL. Am Heiligen Abend sendet der ORF Vorarlberg von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.10 Uhr live aus dem ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn (auf ORF 2 V), um für LICHT INS DUNKEL zu sammeln. Katharina Batlogg und David Breznik führen durch die großen TV-Sendungen.

Sendungen ORF Vorarlberg für LICHT INS DUNKEL:

ORF Radio Vorarlberg:

24.12.: 13.00 bis 16.00 Uhr

Fernsehen (ORF 2 V):

23.12.: 17.30 bis 19.00 Uhr

24.12.: 11.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.10 Uhr; 16.10 bis 17.00 Uhr: Advent in Vorarlberg

Spendenkonto:

LICHT INS DUNKEL Vorarlberg

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

IBAN: AT62 3700 0000 0005 0500

BIC: RVVGAT2B

Jeder Euro zählt – DANKE! Die Spende ist steuerlich absetzbar (Registrierungsnummer SO 1126).