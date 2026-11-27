Wien (OTS) -

Am gestrigen Donnerstag lud die ISPA ihre Mitglieder und Wegbegleiter zur Weihnachtsfeier ins Palais Berg. Gemeinsam mit Vertreter:innen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft wurde auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und ein Ausblick auf das kommende Jahr gegeben.

ISPA-Ehrenmitgliedschaft für Georg Hahn

Die Interessensvertretung der österreichischen Internetwirtschaft zeichnete dabei Georg Hahn, den ehemaligen und ersten ISPA-Präsidenten, in Anerkennung um die Leistung für das Internet in Österreich mit einer Ehrenmitgliedschaft aus. ISPA-Vorstand Georg Chytil würdigte in seiner Laudatio, dass „Georg Hahn, ein zentrales Gründungsmitglied der ISPA ist und maßgeblich dazu beigetragen hat die ISPA in der Internetbranche zu verankern. Neben seinem großen Engagement und Einsatz für die Internetwirtschaft, insbesondere in den Bereichen Open Source und Digitale Souveränität, war er in all den Jahren nach seiner Amtszeit noch eng mit der ISPA verbunden.“

Herausforderungen und Schwerpunkte im nächsten Jahr

Der neu gewählte ISPA-Präsident Florian Parnigoni bedankte sich bei den mehr als 250 Gästen für ihr Erscheinen und blickte auf ein intensives Jahr 2026 zurück. In diesem Jahr hat sich die ISPA neben ihrem Einsatz für funktionierenden Wettbewerb am Vorleistungsmarkt unter anderem auch intensiv in die Debatte um Netzsperren und Social-Media-Verbote eingebracht. Mit Blick ins kommende Jahr betonte Parnigoni: „2027 wird die Diskussion über die Neugestaltung des Rechtsrahmens für digitale Netze und Cybersicherheit auf europäischer Ebene intensiv weitergehen. Auch Künstliche Intelligenz, Infrastruktur und digitale Souveränität stehen ganz oben auf der Tagesordnung. Umso wichtiger ist es, dass Österreich endlich die Novelle des Telekommunikationsgesetzes, die den Wirtschaftsstandort sichert, auf den Weg bringt. Eine durchdachte Novelle ist überfällig. Die ISPA wird sich auch im nächsten Jahr engagiert für die Themen der Branche einsetzen und diese für unsere Mitglieder und das Internet in Österreich vorantreiben. Der Digitalbereich muss im nächsten Jahr ein Schwerpunkt der Politik sein.“ Zusätzlich bedankten sich Präsident Florian Parnigoni und Generalsekretär Stefan Ebenberger für den guten Austausch mit den Vorständen und hießen die neuen Mitgliederinnen im Vorstand, Romana Cravos (ACOnet) und Edith Mazza (WVNET), herzlich willkommen. Dank galt auch den ISPA-Mitgliedern für ihre Verbundenheit und der hervorragenden Zusammenarbeit mit Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. „Die ISPA wünscht allen frohe Feiertage und ein gutes neues Jahr!“

Über die ISPA

Die ISPA – Internet Service Providers Austria ist der Verband der österreichischen Internetwirtschaft. Sie wurde 1997 als eingetragener Verein gegründet und vertritt rund 220 Mitglieder aus den Bereichen Access, Content und Service u.a. gegenüber Politik und Verwaltung und anderen Gremien. Ziel der ISPA ist die Förderung des Internets sowie die Kommunikation der Marktteilnehmer untereinander.

Bilder zur Veranstaltung finden Sie in der APA-Fotogalerie.

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