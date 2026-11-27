Wien (OTS) -

Am Samstag, dem 5. Dezember, öffnen die Stifte Göttweig, Klosterneuburg und Melk bei freiem Eintritt ihre Pforten. Im Stift Göttweig gibt es bereits am Montag, dem 30. November, die Gelegenheit zu einem kostenlosen Besuch. Um die Aktion zu nutzen, genügt es, an der jeweiligen Kassa das Stichwort „Wiener Städtische Advent 2026“ zu nennen. Schnell sein lohnt sich: Der freie Eintritt ist auf die ersten 200 Besucher:innen pro Tag und Stift begrenzt. Mit dieser Aktion unterstreichen der Wiener Städtische Versicherungsverein und die Wiener Städtische ihr langjähriges Engagement für den Erhalt und die Vermittlung des österreichischen Kulturerbes.

„Unsere Aktion bietet eine besondere Gelegenheit, die beeindruckende Kultur und Geschichte der drei Stifte in der Adventzeit hautnah zu erleben. Vertreter aller drei Stifte zählten 1824 zu den Gründungsmitgliedern unseres Hauses. Uns verbindet damit nicht nur eine über 200-jährige gemeinsame Geschichte, sondern auch eine langjährige, gelebte Partnerschaft. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern sowie Mitwirkenden eine schöne und besinnliche Adventzeit“, sagt Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG).

„Die Wiener Städtische setzt sich mit großem Engagement für die Bewahrung des österreichischen Kulturerbes und die Förderung kultureller Teilhabe ein. Gemeinsam mit den Stiften Göttweig, Klosterneuburg und Melk möchten wir auch heuer wieder möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geben, diese besonderen Kulturstätten zu entdecken und zu erleben. Wir wünschen Groß und Klein viel Freude bei ihrem Adventausflug“, erklärt Dr. Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung.

Stift Göttweig am 30. November und 5. Dezember 2026

Am Montag, dem 30. November, und Samstag, dem 5. Dezember, lädt das Stift Göttweig jeweils von 10:00 bis 17:30 Uhr zum „Adventlichen Zauber“ ein. Für die ersten 200 Besucher:innen pro Tag ist der Eintritt kostenlos, wenn sie an der Kassa das Stichwort „Wiener Städtische Advent 2026“ nennen. Neben dem Adventprogramm umfasst der freie Eintritt auch die Besichtigung der Kaiserstiege, des größten Barocktreppenhauses Österreichs, sowie des Kaiser- und Fürstenzimmers. Weitere Informationen sowie die Öffnungszeiten des Stiftsrestaurants unter www.stiftgoettweig.at.

Stift Klosterneuburg am 5. Dezember 2026

Am Samstag, dem 5. Dezember, öffnet das Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg seine Pforten von 10:00 bis 16:00 Uhr für alle Kulturbegeisterten. Die ersten 200 Besucher:innen, die an der Kassa das Stichwort „Wiener Städtische Advent 2026“ nennen, erhalten freien Eintritt. Mit dem Eintrittsticket, das durch Führungen ergänzt werden kann, lässt sich das Stift Klosterneuburg in all seinen faszinierenden Facetten entdecken – vom österreichischen Erzherzogshut Maximilians III. bis zu den prächtigen Gemächern Kaiser Karls VI. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, an Führungen zum weltberühmten Verduner Altar sowie durch die Keller des ältesten Weinguts Österreichs teilzunehmen. Ein weiterer Höhepunkt erwartet Musikliebhaber:innen am Abend: Ab 19:30 Uhr stehen Händels „Messiah“ und Vivaldis „Gloria“ bei einem Adventkonzert in der Stiftskirche auf dem Programm. Weitere Informationen und Tickets für das Konzert (10 bis 38 Euro) gibt es unter www.stift-klosterneuburg.at.

Stift Melk am 5. Dezember 2026

Auch das Stift Melk lädt am Samstag, dem 5. Dezember, von 10:00 bis 16:00 Uhr zu einem kostenlosen Besuch ein. Die ersten 200 Besucher:innen, die an der Kassa das Stichwort „Wiener Städtische Advent 2026“ nennen, erhalten freien Eintritt. Dieser umfasst die Besichtigung des Stiftsmuseums, des Marmorsaals, der Altane, der Bibliothek und der Stiftskirche sowie der Sonderausstellungen in der Nordbastei und der Säulenhalle. Die historischen Räume und Ausstellungen können individuell und ohne Führung erkundet werden. Weitere Informationen unter www.stiftmelk.at.

Pressefotos:

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