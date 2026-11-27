Wien (OTS) -

Wie klang Wien um 1800? Ein neues Album des renommierten Schweizer Barock-Ensembles Die Freitagsakademie macht es hörbar: Am 4. Dezember 2026 erscheint bei Supreme Classics eine Aufnahme mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Marianna Martines und Franz Danzi. Gespielt wird auf außergewöhnlichen historischen Originalinstrumenten aus der Sammlung alter Musikinstrumente des Kunsthistorischen Museums. Die Aufnahme bildet den Auftakt einer längerfristigen Zusammenarbeit zwischen dem Wiener Klassiklabel und dem Museum, aus der in der Zukunft weitere Alben hervorgehen sollen.

Unter der künstlerischen Leitung von Katharina Suske und mit dem vielfach ausgezeichneten Pianisten Edoardo Torbianelli erkundet Die Freitagsakademie die klangliche Vielfalt der Wiener Klassik. Zum Einsatz kommen unter anderem ein Hammerklavier von Anna Maria „Nannette“ Streicher aus dem Jahr 1813 und historische Instrumente aus der Werkstatt des Wiener Geigenbauers Franz Geissenhof. Die hochwertige Klangproduktion von Supreme Classics, die physische Formate wie Hybrid-SACD sowie immersive Audioformate umfasst, bringt die besonderen Klangfarben und Feinheiten der Instrumente eindrucksvoll zur Geltung.

„ Historische Instrumente entfalten ihre eigentliche Faszination erst im Spiel. Wenn sie von einem so herausragenden Ensemble wie der Freitagsakademie zum Klingen gebracht werden, eröffnet sich ein unmittelbarer Zugang zur Musik und zum Klangideal ihrer Entstehungszeit. Die Kooperation mit Supreme Classics ist für uns eine wunderbare Möglichkeit, diesen besonderen Schatz unserer Sammlung einem internationalen Publikum zugänglich zu machen. Ich freue mich, dass dies erst der Auftakt weiterer gemeinsamer Projekte ist “, sagt Sebastian Kirsch, Direktor der Sammlung alter Musikinstrumente.

Album-Veröffentlichung: 4. Dezember 2026, Supreme Classics

Die CD Die Freitagsakademie: Clavier-Quintette ist ab sofort im Online-Shop erhältlich und kostet Ꞓ 25.

Am 6. Dezember 2026 ist die Freitagsakademie mit dem Musikprogramm des neuen Albums auch live in der Sammlung alter Musikinstrumente zu erleben.

Die Freitagsakademie: Clavier-Quintette

Datum: 6. Dezember 2026, 11 Uhr

Ort: Sammlung alter Musikinstrumente, Neue Hofburg, Heldenplatz (Eingang über das Weltmuseum Wien)

Tickets: erhältlich im Onlineshop

Programm:

Franz Danzi (1763–1826): Quintett für Klavier und Bläser in d-Moll op. 41

Marianna Martines (1744–1812): Klavierkonzert in E-Dur (1766)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Quintett für Klavier und Bläser in Es-Dur KV 452

Ausführliche Presseunterlagen und Bildmaterial.