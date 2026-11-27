Wien (OTS) -

„Europas Industrie braucht jetzt spürbare Verbesserungen bei den Standortbedingungen: weniger Bürokratie, international wettbewerbsfähige Energiepreise und ein EU-Budget, das Investitionen und Innovation stärkt“, betont Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), anlässlich des Treffens der Präsidenten der europäischen Arbeitgeber- und Industrieverbände (Council of Presidents of BusinessEurope – COPRES) in Vilnius auf Einladung des litauischen Mitgliedsverbands LPK. Die bevorstehende litauische EU-Ratspräsidentschaft muss die europäische Wettbewerbsagenda vorantreiben und messbare Verbesserungen für die Unternehmen erreichen.

Bürokratieabbau beschleunigen – zusätzliche nationale Auflagen verhindern

Die angekündigte Reduktion der regulatorischen Belastung um mindestens 25 Prozent für alle Unternehmen und 35 Prozent für KMU muss rasch umgesetzt werden. Die Vereinfachungsvorschläge von BusinessEurope bieten dafür konkrete Ansatzpunkte – insbesondere bei industriellen Genehmigungsverfahren und doppelten Berichtspflichten. Eine schlanke europäische Unternehmensform „EU Inc.“ soll zudem grenzüberschreitendes Wachstum erleichtern.

„Der Bürokratieabbau muss auch im Betriebsalltag ankommen. Dafür müssen Berichtspflichten tatsächlich wegfallen und Genehmigungen schneller werden. Österreich muss seinen Beitrag leisten und auf zusätzliche nationale Auflagen bei der Umsetzung von EU-Recht verzichten“, forderte Knill. Ein europäischer Anti-Gold-Plating-Pakt soll dies EU-weit sicherstellen. Neue Gesetzesvorhaben dürfen die Entlastungen nicht wieder aufheben.

Energiekosten senken – industrielle Wertschöpfung in Europa halten

Die IV fordert niedrigere Energiesteuern, Abgaben und Netzkosten, damit die Entlastung unmittelbar bei den Betrieben ankommt. Der Ausbau grenzüberschreitender Energieverbindungen, Netze und Speicher muss zugleich den europäischen Energiebinnenmarkt stärken und die Versorgung absichern.

„Die Dekarbonisierung muss mit einer starken industriellen Basis in Europa gelingen. Dafür brauchen unsere Unternehmen leistbare Energie, Planungssicherheit und wirksamen Schutz vor der Verlagerung von Produktion und Emissionen in Drittstaaten“, erklärt Knill. Dafür braucht es auch nach 2030 einen technologieoffenen, kosteneffizienten Rahmen. Konkret fordert die IV, Bedingungen für die kostenlose Zuteilung im EU-Emissionshandel deutlich zu verbessern bzw. zu verlängern und eine dauerhafte Exportlösung beim CO2-Grenzausgleich CBAM zu schaffen.

MFR: Wettbewerbsfähigkeit stärken – neue Unternehmensbelastungen vermeiden

Der nächste mehrjährige Finanzrahmen (MFR) muss Forschung, Innovation und grenzüberschreitende Infrastruktur priorisieren. Dafür müssen insbesondere der Europäische Wettbewerbsfonds und die Connecting Europe Facility finanziell gestärkt sowie die Mittel für Horizon Europe erhöht werden. Förderbedingungen dürfen industrielle Transformationsprojekte nicht durch pauschale Branchenausschlüsse behindern. Neue Unternehmensbelastungen, wie die ursprünglich vorgeschlagene CORE-Unternehmensabgabe, zur Finanzierung des EU-Haushalts lehnt die IV entschieden ab. Eine zusätzliche Abgabe würde ihnen Mittel für Investitionen und Innovation entziehen und weiteren Verwaltungsaufwand verursachen.

„Der nächste EU-Finanzrahmen muss ein klares Signal für Wachstum setzen. Wer Europas wirtschaftliche Stärke sichern will, muss industrielle Investitionen ermöglichen und zusätzliche Belastungen für Unternehmen vermeiden. Neue Unternehmensabgaben, wie die geplante CORE-Abgabe, setzen das falsche Signal: Sie entzieht als Substanzsteuer den Unternehmen Investitionsspielraum, den Europa dringend braucht“, so Knill abschließend.