Wien (OTS) -

1,1 Millionen Christbäume, jede Menge Handarbeit und ein Gespür für die Natur: Niederösterreichs Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern sind für das Weihnachtsfest gerüstet. Trotz Trockenheit dürfen sich die Menschen auch heuer auf Christbäume in gewohnt hoher Qualität freuen. Doch warum lohnt sich der Griff zum heimischen Baum gleich mehrfach und weshalb endet Nachhaltigkeit nicht mit dem Weihnachtsfest?

Während sich die einen noch Gedanken über den diesjährigen Christbaumschmuck machen, arbeiten Niederösterreichs Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern längst an den Weihnachtsfesten der kommenden zehn Jahre. Denn so lange dauert es mindestens, bis aus einem kleinen Setzling ein rund zwei Meter großer Christbaum wird. Bis zu 20-mal im Jahr schauen die Bäuerinnen und Bauern nach ihren Bäumen, pflegen sie und bringen sie in Form. Rund 1,1 Millionen Christbäume verlassen heuer Niederösterreichs Christbaumhöfe, um in den Wohnzimmern ihren großen Auftritt zu feiern.

Zwtl.: Christbaumjahr 2026 - Gute Qualität trotz Trockenheit

Auch die heurige Trockenheit forderte die Bäuerinnen und Bauern, insbesondere bei den Jungpflanzen. Was die Qualität der heurigen Christbäume betrifft, gibt die ARGE jedoch Entwarnung. „Wir Christbaumbauern denken nicht von Weihnachten zu Weihnachten, sondern in Jahrzehnten. Die Trockenheit beschäftigt uns vor allem mit Blick auf die nächste Christbaumgeneration. Da können wir auch in Zukunft genügend Bäume für das Weihnachtsfest sicherstellen und auch bei der Qualität der heurigen Weihnachtsbäume müssen die Menschen keine Abstriche machen“, erklärt Josef Reithner, Obmann der ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten.

Zwtl.: Nachhaltigkeit schon vor dem Fest

Die Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern haben nicht nur ihre Bäume im Blick, sondern auch das, was zwischen ihnen wächst, summt und flattert. Begrünte Fahrgassen, Blühstreifen, Obstbäume und Wildsträucher können wertvolle Lebensräume schaffen. In untersuchten Christbaumkulturen wurden 162 verschiedene Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen. 40 davon wurden im Rahmen der Untersuchung ausschließlich auf diesen Flächen festgestellt.

„Einen schönen Christbaum heranzuziehen und gleichzeitig auf Boden und Artenvielfalt zu achten, braucht Wissen, Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Nachhaltigkeit zeigt sich für uns in vielen täglichen Entscheidungen“, so Reithner.

Zwtl.: Christbäume lassen Regionen aufleben

Mehr als die Hälfte der österreichischen Christbaumanbauflächen liegt in Niederösterreich. Besonders am Jauerling hat die Christbaumproduktion Tradition. Mit rund 22 Millionen Euro regionaler Wertschöpfung und etwa 1.000 Beschäftigten bei Ernte und Verkauf ist sie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. „Für unsere Bäuerinnen und Bauern ist Nachhaltigkeit kein Schlagwort, sondern Teil ihrer täglichen Arbeit. Für jeden geernteten Christbaum wird ein neuer nachgepflanzt. Wer beim Christbaumkauf auf die heimische Herkunft achtet, unterstützt diese Arbeit, die dahinterstehenden Familienbetriebe und damit auch die Wertschöpfung und Beschäftigung in unseren Regionen“, betont Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ.

Zwtl.: Kleine Schleife, große Bedeutung

Noch bevor die erste Christbaumkugel am Baum hängt, trägt ein gekennzeichneter Niederösterreicher bereits seinen wohl aussagekräftigsten Schmuck: die blau-gelbe Herkunftsschleife. Hinter ihr stehen ein Kontrollsystem und eine individuelle Nummer, die den Baum bis zum jeweiligen Christbaumhof rückverfolgbar macht.

„Unsere Christbäume legen im Schnitt gerade einmal 40 Kilometer vom Feld bis zum Verkaufsstand zurück. Das kommt der Frische zugute. Dazu gibt es jede Menge persönlichen Service – von der Beratung über die Reservierung bis hin zum passenden Zuschnitt für den Christbaumständer“, erklärt Ricarda Reithner, ehemalige Christbaumkönigin und Christbaumbäuerin.

Zwtl.: Nachhaltig auch nach dem Fest – Vom Christbaum zum Vogelbaum

Kühl lagern, regelmäßig mit Wasser versorgen und einen Platz abseits der Heizung wählen – so bleibt der Christbaum lange frisch. Doch auch nach Weihnachten hat er noch einiges zu bieten. „Aus einem vollständig abgeschmückten Christbaum kann ein Vogelbaum im eigenen Garten werden. Über die kommunalen Sammelstellen können Christbäume auch zur Energiegewinnung genutzt werden und manche Bäume werden auch als Beschäftigungsmaterial für Wildtiere eingesetzt. Nachhaltigkeit endet schließlich nicht mit dem Dreikönigstag“, so Ricarda Reithner.

Der Ab-Hof-Verkauf startet Anfang Dezember, der Standverkauf in Wien und St. Pölten am 12. Dezember. Wo der persönliche Traumbaum zu finden ist, erfahren Interessierte unter www.weihnachtsbaum.at.

Fotos der ARGE NÖ Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern finden Sie auf https://apps.scrappbook.de/SygsD7CxJ-x