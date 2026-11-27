Linz (OTS) -

Neu angelobter bayerischer Wirtschaftsminister Tobias Gotthardt zu Gast in Linz – rund 500 Teilnehmer:innen bei der Fachtagung und Ausbau der internationalen Vernetzung

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beim Aufbau einer wettbewerbsfähigen Wasserstoffwirtschaft stand im Mittelpunkt der H2 Convention 2026 in der Tabakfabrik Linz. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch des neu angelobten bayerischen Staatsministers für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Tobias Gotthardt, der gemeinsam mit Oberösterreichs Wirtschafts-Landesrätin Christiane Frauscher die Bedeutung einer engen Partnerschaft zwischen Oberösterreich und Bayern unterstrich.

Beide betonten die Bedeutung einer sicheren und leistbaren Wasserstoffversorgung für die Zukunft der europäischen Industriestandorte. Insbesondere bei gemeinsamen Importstrategien, dem Ausbau leistungsfähiger Wasserstoffinfrastruktur und der Entwicklung grenzüberschreitender Versorgungskorridore wollen Bayern und Oberösterreich ihre Zusammenarbeit weiter intensivieren.

Neben dem politischen Austausch bot die H2 Convention zwei Tage lang eine zentrale Plattform für die Wasserstoffbranche: Die Fachtagung fand heuer bereits zum vierten Mal statt und verzeichnete mit rund 500 Expert:innen aus Industrie, Energiewirtschaft, Politik, Forschung und Verwaltung einen Teilnahme-Rekord.

Ein wichtiger Schwerpunkt war die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B), die den grenzüberschreitenden Austausch weiter vertiefte. Auch die Best Practice Vorstellungen von Vertreterinnen des EU-Projekt Hy2Market - erstmals auch mit englischsprachigen Sessions - stießen auf großes Interesse. Die H2 Convention 2026 machte einmal mehr deutlich: Die technologischen Lösungen für den Aufbau eines H2-Marketes sind vorhanden, jetzt braucht es Tempo bei Infrastruktur, Investitionen und verlässlichen politischen Rahmenbedingungen. Nur so können die Chancen von grünem Wasserstoff für die industrielle Wertschöpfung, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit Europas gemeinsam genutzt werden.

Träger der H2 Convention sind das Land Oberösterreich, die Stadt Linz, LINZ AG, VERBUND und ENERGIE AG, Veranstalter ist das Innovation in Politics Institute mit Sitz in Wien.