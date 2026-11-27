Wien (OTS) -

Gestern, Donnerstag, dem 26. November 2026, hieß es wieder österreichweit in allen ORF-Regionalradios: „Sie spenden – wir senden!“. Am „ORF-Spendentag für LICHT UNS DUNKEL“ konnten die Hörerinnen und Hörer – online, per Telefon oder SMS – sich entweder einen Musikwunsch erfüllen lassen oder Grüße über das Radio ausrichten – und gleichzeitig für einen guten Zweck spenden. Insgesamt kam ein zugesagter Spendenbetrag von 405.965 Euro zustande. Der Gesamterlös geht an LICHT INS DUNKEL-Projekte im jeweiligen Bundesland und an den Soforthilfefonds.

Während des ganzen Jahres kann unter 0800 664 24 12 telefonisch oder per SMS gespendet werden, ebenso online auf https://lichtinsdunkel.ORF.at. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten bietet auch der ORF TELETEXT auf Seite 680.