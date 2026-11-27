Österreich (OTS) -

Er sei im Rahmen seiner Stellung in der St. Pöltner Hesser-Kaserne 16-Mal von Bettwanzen gebissen worden, berichtet ein Schüler des BRG Schwechat in einem aktuellen Beitrag der bundesweiten schulübergreifenden Schülerzeitung campus a college. Nach Anfrage von campus a college teilte ein Bundesheersprecher mit: Das Zimmer sei gesperrt worden, eine Untersuchung laufe.

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