- 27.11.2026, 10:30:33
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- OTS0059
Schüler bei Stellung in St. Pöltner Kaserne von Bettwanzen gebissen (Schülerzeitung)
Bundesheersprecher verweist auf laufende Untersuchung
Er sei im Rahmen seiner Stellung in der St. Pöltner Hesser-Kaserne 16-Mal von Bettwanzen gebissen worden, berichtet ein Schüler des BRG Schwechat in einem aktuellen Beitrag der bundesweiten schulübergreifenden Schülerzeitung campus a college. Nach Anfrage von campus a college teilte ein Bundesheersprecher mit: Das Zimmer sei gesperrt worden, eine Untersuchung laufe.
Zum ganzen Artikel, inklusive Fotos von den Bissen sowie einer ärztlichen Bestätigung, geht es hier.
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