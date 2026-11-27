Linz (OTS) -

Mindestens 15% aller Kinder sind von Entwicklungsstörungen betroffen, die ihre Chancen im Leben entscheidend mitbestimmen. Mit dem in Oberösterreich über Jahre entwickelten Sprach- und Entwicklungsscreening SPES können Kinderärzt:innen ab sofort bereits beim Eltern-Kind-Pass-Termin mit zwei oder drei Jahren Hinweise auf Entwicklungsprobleme erkennen und bei Bedarf Hilfe in die Wege leiten. Zum Start des landesweiten Ausbaus beteiligen sich rund achtzig Prozent der kinderärztlichen Ordinationen in Oberösterreich. Die Verbindung von Screenings als Teil der Vorsorgeuntersuchungen und Angeboten einer Elternberatung und - falls erforderlich - spezialisierter Abklärung ist in dieser Form in Österreich einzigartig. Das Modell wurde am 26. November im Rahmen der 16. Sprachtagung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz vorgestellt.

Andere Kinder fragen, ob sie mitspielen dürfen, erzählen, was im Kindergarten passiert ist oder sagen, was sie ärgert. Wenn einem Kind dafür die Worte fehlen, fällt es ihm schwerer, sich einzubringen. Rückzug oder Verhaltensauffälligkeiten sind oft unmittelbar die Folge. Hält eine Sprachentwicklungsstörung an, haben betroffene Kinder sehr häufig später Probleme beim Lesen und niedrigere Schulabschlüsse. Im Erwachsenenalter weisen sie ein stark erhöhtes Risiko für Angststörungen, Depression und für längere Arbeitslosigkeit auf.

„Jedes Kind verdient die Chance, seine Fähigkeiten zu entfalten und seinen eigenen Weg zu gehen. Doch nicht jedes Kind kann von Anfang an die gleichen Voraussetzungen mitbringen. Deshalb ist es so wichtig, Entwicklungsprobleme früh zu erkennen und Familien rechtzeitig Unterstützung anzubieten. Mit SPES schaffen wir in Oberösterreich genau diese Möglichkeit: Wir schauen und hören genau hin und helfen, bevor aus kleinen Herausforderungen große Hürden werden“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander.

„Sprache ist nicht einfach Privatsache der Familien. Wie gut ein Kind sich verständigen kann, prägt seine Chancen weit über die ersten Lebensjahre hinaus. Sprachentwicklungsprobleme sind durchaus häufig, werden oft zu spät erkannt und teilweise immer noch verharmlost. Andererseits gibt es effektive Präventionen. Und nicht zuletzt können über sprachliche Auffälligkeiten auch umfassendere Entwicklungsprobleme wie Autismus erkannt werden. Deshalb ist die Sprachentwicklung unbestritten ein Thema der Gesundheitsvorsorge“, sagte Priv.-Doz. Dr. Daniel Holzinger, Leiter des Entwicklungsmedizinischen Zentrums am Institut für Sinnes- und Sprachneurologie des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Linz.

Was die Vorsorge mit zwei und drei Jahren erfasst

Das Sprach- und Entwicklungsscreening SPES kann im Rahmen der Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen ohne erheblichen Mehraufwand durchgeführt werden. Die teilnehmenden Ordinationen erhalten ein Tablet, auf dem Eltern kurze Fragen zur Entwicklung ihres Kindes beantworten und das in 14 verschiedenen Sprachen. Bei SPES-2 geht es unter anderem darum, welche Wörter ein Kind mit zwei Jahren bereits verwendet, ob es die Wörter miteinander verbindet und ob Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion bestehen. SPES-3 erfasst ein Jahr später insbesondere die Entwicklung sprachlicher Strukturen. Bei Auffälligkeiten der Elternbeurteilung überprüfen die Ärzt:innen gezielt das Sprachverständnis des Kindes. Aufbauend auf all diesen Einzelinformationen wird über das Tablet automatisiert ein mehrstufiges Ergebnis berechnet.

„In der Ordination erleben wir ein Kind für kurze Zeit. Die Eltern wissen, wie es sich zu Hause beim Spielen, beim Essen oder mit Geschwistern verständigt. Weil das Ergebnis der Elternbeurteilung und unserer Testung sofort zusammengefasst und ausgewertet wird, können wir noch beim selben Termin besprechen, was als Nächstes sinnvoll ist“, sagte Dr. Clemens Gumpenberger, Linzer Kinderarzt und Fachgruppenobmann für Kinder- und Jugendheilkunde in Oberösterreich.

Drei Farben zeigen den nächsten Schritt

Ein Ampelsystem hilft dem Arzt bzw. der Ärztin, die Empfehlung für die Familie verständlich zu machen. Bei „Gelb“ erhält die Familie Beratung und einen Folder, wie im Spiel, beim gemeinsamen Besprechen von Bilderbüchern oder im Familienalltag Sprache gefördert werden kann. In den Modellbezirken Eferding und Perg wird aktuell für diese Familien erfolgreich das Online-Elterntraining START angeboten. Bei „Rot“ wird das Kind zur weiterführenden Abklärung an die Entwicklungsmedizinische Ambulanz der Barmherzigen Brüder Linz überwiesen. Dort wird geprüft, was Ursache der sprachlichen Auffälligkeiten ist und welche Frühintervention sinnvoll ist.

„Wenn ein Kind eine genauere Abklärung braucht, sollen seine Eltern schon beim Vorsorgetermin wissen, an wen sie sich wenden können. Dazu müssen die Wege zwischen den Ordinationen, unserer Ambulanz und den weiteren Interventionen klar sein“, betonte Prim. Priv.-Doz. Dr. Johannes Hofer, Leiter des Instituts für Sinnes- und Sprachneurologie am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz.

Sprachtagung gibt den Startschuss für den landesweiten Ausbau

Bei der 16. Linzer Sprachtagung unter dem Motto „Early Language Matters – Frühe Sprache zählt“ stellte das Institut für Sinnes- und Sprachneurologie den Teilnehmer:innen die neue SPES-Website vor. In SPES fließen rund 15 Jahre Entwicklungsarbeit gemeinsam mit dem Klinischen Forschungsinstitut für Entwicklungsmedizin der JKU ein. Mit Unterstützung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich wurde die Umsetzung des Screenings und des Online-Elterntrainings vorangetrieben. „Gesellschaftliche und regionale Verantwortung zu übernehmen, ist fest in unserem christlich-sozialen Auftrag verankert. ‚WIR macht’s möglich‘ ist für Raiffeisen OÖ dabei mehr als ein Slogan: Es steht für die Überzeugung, dass wir gemeinsam mehr für die Menschen in unserer Region erreichen können. Dieses Miteinander zeigt sich auch beim Projekt SPES OÖ, das bereits seit 2022 von der Raiffeisenlandesbank OÖ und den oö. Raiffeisenbanken – insbesondere auch von den Raiffeisenbanken Region Eferding und Perg - finanziell unterstützt wird. Gemeinsam leisten wir damit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und zu den Zukunftschancen von Kindern in Oberösterreich“, unterstrich Volkmar Angermeier, Aufsichtsratspräsident der Raiffeisenlandesbank OÖ.