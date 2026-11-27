Wien (OTS) -

Marin Berlakovich präsentiert „Daheim – das Volksgruppenmagazin“ am Sonntag, dem 29. November 2026, um 13.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Stinatz: Dorfleben auf Kroatisch

Über kaum ein anderes Dorf in Österreich oder zumindest im Burgenland wurde so viel geschrieben, gelacht und gedreht wie über Stinatz (Stinjaki) im Südburgenland. Zuletzt haben die Stinatz-Krimis und Verfilmungen von Kabarettist Thomas Stipsits die Ortschaft berühmt gemacht. Aber auch darüber hinaus schreibt das burgenländisch-kroatische Dorf seit fast 500 Jahren seine ganz eigene Geschichte. Ein Beitrag von Marianne Pusic.

Porträt: Wer war Willi Resetarits?

Willi Resetarits war mehr als nur ein berühmter Musiker. Er war auch ein Menschenrechtsaktivist, der sich für Geflüchtete und gesellschaftspolitische Anliegen engagierte. Für ORF-Moderator Peter Resetarits war er vor allem der große Bruder – und nach dem frühen Tod des Vaters auch eine Art Vaterfigur. In einem sehr persönlichen Porträt erinnert sich Peter Resetarits an Kindheitserlebnisse, die Musik in der Familie und einen außergewöhnlichen Bruder. Ein Beitrag von Isabelle Reitbauer.

Cesky Tesin: Die geteilte Stadt

Die größte Gemeinschaft der polnischen Minderheit in Tschechien konzentriert sich hauptsächlich auf das Gebiet im Nordosten des Landes, nahe der Grenze und insbesondere auf die geteilte Stadt Český Tĕšín. Während ein Teil der Stadt zu Polen gehört, gehört der andere zu Tschechien. Die polnische Sprache und Kultur werden hier gepflegt. Eine Reportage von Martin Hanni.

Wie sagt man ..?

In der Serie „Wie sagt man ..?“ treffen einander sechs junge Menschen aus den sechs autochthonen Volksgruppen Österreichs und sind für den ORF gewissermaßen als lebende Wörterbücher, die sich miteinander austauschen, im Einsatz. Dieses Mal geht es ums Backen. Ein Beitrag von Samuel Mago.