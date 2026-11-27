Brüssel (OTS) -

Die Grünen im Europaparlament laden ein zur hybriden Pressekonferenz „Making the Nudifier Ban Effective from Day One“ anlässlich des Inkrafttretens des EU-weiten Verbots von Nudifier-Apps am 2.Dezember. Benjamin Shultz von Agora Digitale Transformation präsentiert neue Ergebnisse dazu, ob das Verbot in der Praxis wirkt und wo es bei der Umsetzung noch fehlt. Mit:

Lena Schilling, Europaabgeordnete der Grünen

Kim van Sparrentak, Europaabgeordnete der Grünen/EFA (Niederlande)

Benjamin Shultz, Data Fellow bei Agora Digitale Transformation und Autor der Studie zu sexualisierten KI-Deepfakes von Abgeordneten in der EU

Ort: Europäisches Parlament, Raum Anna Politkovskaya und online

Zeit: Mittwoch, 2.12., 14:30 bis 15:00 Uhr

Sprache: Englisch

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]

Hybride PK zum Start des EU-Verbots von Nudifier-Apps mit Schilling/van Sparrentak/Shultz

Datum: 02.12.2026, 14:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online sowie Europäisches Parlament, Raum Anna Politkovskaya