- 27.11.2026, 10:13:02
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AVISO: Mittwoch, 2.12., 14:30 Uhr – Hybride PK zum Start des EU-Verbots von Nudifier-Apps mit Schilling/van Sparrentak/Shultz
Die Grünen im Europaparlament laden ein zur hybriden Pressekonferenz „Making the Nudifier Ban Effective from Day One“ anlässlich des Inkrafttretens des EU-weiten Verbots von Nudifier-Apps am 2.Dezember. Benjamin Shultz von Agora Digitale Transformation präsentiert neue Ergebnisse dazu, ob das Verbot in der Praxis wirkt und wo es bei der Umsetzung noch fehlt. Mit:
- Lena Schilling, Europaabgeordnete der Grünen
- Kim van Sparrentak, Europaabgeordnete der Grünen/EFA (Niederlande)
- Benjamin Shultz, Data Fellow bei Agora Digitale Transformation und Autor der Studie zu sexualisierten KI-Deepfakes von Abgeordneten in der EU
Ort: Europäisches Parlament, Raum Anna Politkovskaya und online
Zeit: Mittwoch, 2.12., 14:30 bis 15:00 Uhr
Sprache: Englisch
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]
Hybride PK zum Start des EU-Verbots von Nudifier-Apps mit Schilling/van Sparrentak/Shultz
Datum: 02.12.2026, 14:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Online sowie Europäisches Parlament, Raum Anna Politkovskaya
Rückfragen & Kontakt
Stefanie Wehlend
Pressesprecherin Lena Schilling
Telefon: +32499356375
E-Mail: [email protected]
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