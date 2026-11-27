Wien (OTS) -

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 28. November 2026, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Amokdrohung an Schule – Hat die Schulleitung richtig reagiert?

Im Jänner dieses Jahres gab es an einer niederösterreichischen Schule eine Amokdrohung durch einen ehemaligen Schüler, der deswegen rechtskräftig wegen gefährlicher Drohung verurteilt wurde. Die von der Drohung betroffene Lehrerin und ein Zeuge, ein ehemaliger Mitschüler, haben sich nach der Tat von der Direktorin nicht ernst genommen gefühlt. Sie seien durch die Schule nicht ausreichend geschützt worden und sogar Mobbing ausgesetzt gewesen. Wie sollten Schulen mit solchen Vorfällen umgehen? Im Studio diskutieren Volksanwalt Christoph Luisser, Sektionschef Martin Netzer aus dem Bildungsministerium und Rechtsanwältin Katharina Dorfi.

Kein Diensthundezeugnis

Mehr als 14 Jahre war Herr W. bei der Wiener Polizei beschäftigt. Das letzte Jahr als stellvertretender Diensthundeführer. Nun würde Herr W. für seine Selbständigkeit ein Dienstzeugnis benötigen. Doch dieses wird ihm nicht ausgestellt. Laut Polizei gebe es nämlich die Funktion des stellvertretenden Diensthundeführers gar nicht. Herr W. hat sich hilfesuchend an die Volksanwaltschaft gewandt und dann auch ein Dienstzeugnis bekommen. Doch dieses war nicht korrekt formuliert. Erst nach Ausstrahlung der Sendung „Bürgeranwalt“ hat Herr W. nun das entsprechende Dienstzeugnis von der Wiener Polizei erhalten.

Mauereinsturz am Wienfluss: Wer zahlt den Schaden?

Vor knapp einem Jahr berichtete „Bürgeranwalt“ zum ersten Mal über eine massive Stützmauer am Wienfluss in Purkersdorf, die durch den Starkregen 2024 vom Wasser weggerissen wurde. Ein Großteil des Grundstücks von Familie A. ist seither behördlich gesperrt. Trotz Gefahr im Verzug ist die Mauer bis heute nicht saniert. Vielmehr befinden sich Familie A. und weitere betroffene Nachbarn in einem Rechtsstreit mit der Behörde, der letztlich klären soll, wer für die kolportierte Schadenssumme von mindestens mehreren hunderttausend bis zwei Millionen Euro aufkommen muss. Ein jüngstes Urteil vom Verwaltungsgericht des Landes Niederösterreich sieht zur Gänze die betroffenen Anrainer in der Pflicht. Familie A. und ihre Mitstreiter:innen haben sich nun an den Verfassungsgerichtshof gewandt.