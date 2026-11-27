Wien (OTS) -

Die Tierschutzombudsstelle Wien, die Landesstellen Wien und Steiermark der Österreichischen Tierärztekammer begrüßen die nunmehr erfolgte Öffnung des rechtlichen Weges für die Behandlung der gefürchteten felinen infektiösen Peritonitis (FIP) in Österreich.

An einer raschen Umsetzung wurde gemeinsam mit Behörden und Fachexpert*innen mitgewirkt. Damit endet ein jahrelanges Dilemma, in dem Tierärzt*innen eine behandelbare, meist tödlich verlaufende Erkrankung nicht legal therapieren durften.

„Lange Zeit galt die Diagnose FIP als ein Todesurteil. Endlich darf der rettende Wirkstoff nun auch in Österreich eingesetzt werden.“ freut sich Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien. „Dass nun die rechtliche Basis für die lebensrettende Behandlung gelegt wurde, ist ein wichtiger Sieg für den Tierschutz – und für unzählige Katzen und ihre Menschen.“ ergänzen Manfred Hochleithner und Hemma Schichl-Pedit von den ÖTK Landesstellen Wien und Steiermark.

Selbsthilfe mit unkontrollierbaren Risiken

Die Viruserkrankung FIP wird durch eine Mutation des felinen Coronaviruses ausgelöst und verlief bislang fast immer tödlich. Das Antiviralmittel GS-441524 gilt seit Jahren als hochwirksam, aber in Österreich fehlte die Zulassung als Tierarzneimittel und ein legaler Import aus anderen EU Ländern scheiterte an rechtlichen Grundsatzdiskussionen. Unzählige betroffene Tierhalter*innen griffen bisher als Selbsthilfeaktion auf illegale Grauimporte über dubiose Internetanbieter zurück - mit unkontrollierbaren Risiken für die Tiere.

Der neue legale Weg

Durch eine Kooperation eines österreichischen Anbieters mit einer heimischen Apotheke kann das Präparat von österreichischen Tierärzt*innen mittels Rezept bestellt werden. Die Apotheke stellt das Medikament unter strengen Qualitätsstandards her. Die Therapie erfolgt tierärztlich geplant und begleitet. „Die Landesstellen Wien und Steiermark haben seit Jahren darauf gedrungen, dass dieser Weg so schnell wie möglich und mit klaren rechtlichen Rahmenbedingungen für die praktizierenden Tierärzt*innen geöffnet wird“, so Hochleithner und Schichl-Pedit. „Im Hintergrund haben wir das Thema immer wieder auf die Agenda gebracht und auf die Notsituation der betroffenen Tiere hingewiesen. Umso größer ist unsere Freude, dass die Umsetzung nun gelungen ist.“ ergänzt Persy.

Appell an Tierhalterinnen und Tierhalter

Hochleithner, Schichl-Pedit und Persy appellieren dringend, ausschließlich den legalen Weg über die Tierärztin oder den Tierarzt zu beschreiten:

Bei Verdacht auf FIP (mögliche Symptome umfassen beispielsweise Appetitlosigkeit, Bauchwasser, neurologische Ausfälle) umgehend tierärztliche Abklärung suchen.

Die Therapie mit den nunmehr legal erhältlichen Medikamenten konsequent über die gesamte Behandlungsdauer unter tierärztlicher Kontrolle fortführen.

„Keine Katze muss heute mehr an FIP sterben, nur weil das richtige Medikament fehlt. Jetzt gilt es, dieses Wissen bekannt zu machen und den legalen Weg für alle zugänglich zu machen“, schließen Persy, Schichl-Pedit und Hochleithner.

Weiterführende Informationen auf www.tieranwalt.at