Wien (OTS) -

Die gestrigen Schneefälle in Wien haben bereits dazu geführt, dass Äste unter der Schneelast brechen. „Stadtbäume haben es in Wien nicht leicht: Im Sommer leiden sie unter enormer Hitze und Trockenheit, im Winter unter Schneelast und Streusalz. Dass unter der Last von schwerem Schnee auch einmal Äste brechen, lässt sich nicht gänzlich verhindern. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere großen, alten Stadtbäume vor jenen Schäden bewahren, die sehr wohl vermeidbar sind. Denn genau diese Bäume sind es, deren kühlenden Schatten wir im nächsten Sommer wieder dringend brauchen werden”, so Tina Wirnsberger, Umweltsprecherin der Grünen Wien.



Eine besondere Gefahr für Stadtbäume stellt der Einsatz von Streusalz dar. Mit dem Schmelzwasser gelangt das Salz in den Boden und schädigt das Gewebe der Bäume. Außerdem erschwert es die Wasseraufnahme - gerade in Zeiten zunehmender Trockenheit fatal. Die Folgen reichen von Blattschäden und vermindertem Wachstum bis hin zum Absterben der Bäume.



Bereits nach dem ersten Schneefall gestern konnte man in Wien massiven und offenbar unzulässigen Streusalzeinsatz durch private Winterdienste beobachten. Die Wiener Winterdienstverordnung verbietet den Einsatz von Streusalz auf Gehsteigen und Gehwegen im Umkreis von zehn Metern rund um Baumscheiben und andere unversiegelte Bodenflächen grundsätzlich, sofern keine wirksame bauliche Trennung vorhanden ist.



„Es ist jedes Jahr dasselbe: Kaum fällt der erste Schnee, wird vielerorts großzügig Salz gestreut, auch unmittelbar neben unseren Stadtbäumen. Die Stadtregierung muss endlich konsequenter gegen Verstöße vorgehen, Wiederholungstäter zur Verantwortung ziehen und verstärkt eigenständig Stichproben durchführen, statt nur auf Meldungen aufmerksamer Wiener:innen zu warten”, fordert Wirnsberger. Die Grünen kündigen an, dazu im Gemeinderat und den Bezirken entsprechende Anträge einzubringen.



Die Grünen fordern zudem, dass die Stadt flächendeckend die notwendigen baulichen Trennungen zum Schutz von Bäumen und Grünflächen überprüft, fehlende errichtet und schadhafte saniert.



„Wer im Sommer unter großen, schattenspendenden Bäumen sitzen möchte, muss diese auch im Winter schützen. Ein jahrzehntealter Stadtbaum lässt sich nicht einfach durch einen neu gepflanzten Jungbaum ersetzen. Angesichts der immer heißer werdenden Sommer können wir es uns schlichtweg nicht leisten, unsere wertvollen alten Bäume durch vermeidbare Schäden zu verlieren”, so Wirnsberger abschließend.