Österreich (OTS) -

Presseaussendung der Betriebsrätevorsitzendenkonferenz (BRVK) für wissenschaftliches und künstlerisches Personal der österreichischen Universitäten und der Universitätsgewerkschaft wissenschaftliches und künstlerisches Personal in der GÖD

Die geplante Budgetkürzung bei den Universitäten für die Jahre 2028 bis 2030 stellt einen unverantwortlichen Eingriff zulasten des gesetzlichen Bildungsauftrags unter Missachtung der Sorgfaltspflichten zur ausreichenden Ausstattung der Universitäten dar.

Die unzureichende Finanzierung würde es den Universitäten nicht ermöglichen den durch Gesetz und öffentlich-rechtliche Verträge übertragenen Aufgaben zu entsprechen. Es hätte verheerende Folgen für Österreich, wenn die auf Bildung und Autonomie des Individuums beruhende aufgeklärte Wissensgesellschaft nicht hergestellt werden könnte. Dieser logischen Konsequenz treten wir entschlossen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln entgegen.

Darüber hinaus protestieren wir auf das Schärfste gegen den Eingriff in akademische Laufbahnen unserer Kolleg:innen, die sich im internationalen Wettbewerb beweisen müssen. Ein Abbruch dieser Karrieren durch überzogene Mittelkürzungen würde bereits getätigte Investitionen entwerten, einer neuen Generation von Wissenschaftler:innen Entwicklungs- und Karriereperspektiven nehmen, Österreichs internationale Wettbewerbsposition nachhaltig schwächen und das Vertrauen der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft in den Forschungsstandort Österreich zusätzlich beschädigen.

Bundesweit wurden folgende Forderungen an die Bundesregierung beschlossen:

Wir fordern von dieser Bundesregierung eine Zurücknahme der Unterfinanzierung der Universitäten mit der realen 10% Kürzung! Wir fordern eine Rückkehr zum 2% BIP-Ziel der Mittelzuteilung an die Universitäten und damit eine ausreichende Finanzierung der Universitäten. Wir fordern, damit nicht jahrelang zuzuwarten, sondern baldmöglichst, mit dem absehbaren Ende der großen geopolitischen Konflikte und dem prognostizierten Wirtschaftswachstum entsprechend zu handeln, und:

Wir fordern dafür verbindliche Zusagen!

In Solidarität mit den fast 70.000 Beschäftigten an Österreichs Universitäten verwehren wir uns gegen die Missachtung der Leistungen dieser Berufsgruppe und fordern planungssichere Arbeitsbedingungen. Seit Einführung der Vollrechtsfähigkeit 2004 haben die Beschäftigten deutliche Reduktionen beim Lebensverdienst und sozialpartnerschaftliche Lohnzurückhaltung hingenommen und damit seit Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Budgetkonsolidierung geleistet, womit von Seiten der österreichischen Bundesregierung im Gegenzug eine ausgewogene, besonnene Budgetpolitik angebracht wäre. Eine angemessene Universitätspolitik dieser Art fordern wir nicht zuletzt zugunsten der Studierenden, die für die notwendige Weiterentwicklung der Gesellschaft zu Recht optimale Studienbedingungen erwarten dürfen.

Wir fordern die österreichische Bundesregierung auf, umgehend Verhandlungen mit den Vertreter:innen der Arbeitnehmer:innen zur ausreichenden Universitätsfinanzierung auch für die nächste Leistungsvereinbarungsperiode aufzunehmen!