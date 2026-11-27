Schloss Walpersdorf (OTS) -

Mit seiner Advent- und Wohnausstellung lädt Lederleitner im Renaissanceschloss Walpersdorf dazu ein, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Aufwendig dekorierte Christbäume, außergewöhnlicher Weihnachtsschmuck und ausgewählte Wohnaccessoires prägen die historischen Räumlichkeiten des Schlosses. Zeitgenössisches Interior trifft hier auf traditionelle und überraschende Weihnachtsdekorationen sowie besondere Geschenkideen. Am ersten Adventwochenende, von 27. bis 29. November 2026, wird die Ausstellung durch ausgewählte Aussteller mit Handwerkskunst und kulinarischen Spezialitäten ergänzt. Ein besonderes Wochenende im Schloss Walpersdorf, das zum Entdecken, Genießen und Verweilen einlädt.

27.–29. November 2026

Freitag und Samstag 10–18 Uhr, Sonntag 10–17 Uhr

Schlossstraße 2, 3131 Walpersdorf