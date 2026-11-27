Wien (OTS) -

Wo bleibt die von zahlreichen Politikern vor der jüngsten ORF-Generaldirektors-Wahl geforderte deutliche Kürzung der Management-Gehälter im ORF? Nach jüngsten Medienberichten scheinen sich diese Forderungen buchstäblich in Luft aufzulösen. Ginge es nach meinen Reformvorstellungen wäre das Gehalt des ORF-Generaldirektors mit 250.000 Euro brutto im Jahr zu begrenzen. Davon ausgehend sollte ein neues einheitliches Gehaltsschema für alle ORF-Mitarbeiter aufgesetzt werden. Mein Reformkonzept-das eines unabhängigen Journalisten mit 34 Jahren Erfahrung im ORF-enthält ferner Vorschläge für eine neue Gremien-Struktur, zur Finanzierung und zum Programm. Vor allem das zahlende Publikum würde bei Realisierung meiner Ideen deutlich mehr Mitsprache-und Mitwirkungsrechte im ORF erhalten. Obwohl Medienminister Babler mein ORF-Zukunftskonzept bereits im Mai erhalten hatte, blieb es aus unerklärlichen Gründen vom sogenannten ”ORF-Zukunftsforum" des Medienministers im September ausgeschlossen. Mit diesem offenen Brief möchte ich nun auch an die Spitzen-Einkommensbezieher im ORF einen Appell richten, darüber nachzudenken, wie man der Gesellschaft, dem zahlenden Publikum, das diese Spitzeneinkommen mit Gebühren und Beiträgen erst möglich gemacht hat, wieder etwas zurückgeben könnte. Wie wäre es mit der Gründung einer Stiftung zur Förderung des journalistischen Nachwuchses oder mit der Schaffung eines Solidaritätsfonds für Österreicher in Not??? Einfach zum Nachdenken.