Lieboch/Salzburg (OTS) -

Mit der Initiative „Lust an Zukunft“ fördert dm drogerie markt gesellschaftliche Engagements.

dm und Interzero unterstützen den Kostnixladen Lieboch mit jeweils 5.000 Euro.

Das ehrenamtliche Umweltprojekt gibt Kleidung und Alltagsgegenständen kostenlos eine zweite Nutzung

Mit „Lust an Zukunft“ unterstützt dm anlässlich seines 50-Jahre-Jubiläums gesellschaftliches Engagement in ganz Österreich. Dabei bindet dm auch seine Partner ein, um ausgewählte Projekte gemeinsam zusätzlich zu fördern. Interzero übernimmt eine Patenschaft für den Kostnixladen Lieboch und stellt weitere 5.000 Euro zur Verfügung. Gemeinsam mit der Prämierung von dm erhält das ehrenamtliche Umweltprojekt damit insgesamt 10.000 Euro für seine Arbeit im Zeichen von Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaft.

Eine Jacke, die nicht mehr getragen wird, ein ausgelesenes Kinderbuch oder Geschirr, das im eigenen Haushalt nicht mehr gebraucht wird: Im Kostnixladen Lieboch finden gut erhaltene Alltagsgegenstände neue Besitzerinnen und Besitzer. Sie können kostenlos abgegeben und mitgenommen werden, ohne Geld und ohne Gegenleistung. dm drogerie markt und Interzero unterstützen das ehrenamtlich organisierte Umweltprojekt mit jeweils 5.000 Euro. Insgesamt erhält der Kostnixladen damit 10.000 Euro.

Brauchbare Dinge bleiben länger im Kreislauf

Der Kostnixladen Lieboch lädt seit April 2022 zum Weitergeben statt Wegwerfen ein. Angenommen werden gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Spielsachen, Taschen, Geschirr und andere Haushaltsgegenstände. Alle Menschen können Sachen vorbeibringen oder kostenlos mitnehmen. Das Angebot steht unabhängig von Alter, Einkommen oder persönlicher Lebenssituation offen. Die Initiative verbindet ökologische und soziale Ziele: Werden Gegenstände weiterverwendet, müssen weniger brauchbare Dinge entsorgt und weniger neue Produkte angeschafft werden. Gleichzeitig entsteht ein offener Ort, an dem Menschen miteinander ins Gespräch kommen und einander helfen können.

Getragen wird das Projekt von 13 freiwillig Engagierten. Sie nehmen Gegenstände entgegen, prüfen und sortieren die Sachspenden, sorgen für Ordnung und unterstützen die Besucherinnen und Besucher. Die Marktgemeinde Lieboch stellt den Standort und die notwendige Infrastruktur zur Verfügung. Der Laden selbst ist in drei Containern untergebracht.

Mit der Förderung sollen der laufende ehrenamtliche Betrieb und die Weiterentwicklung des Angebots unterstützt werden. Damit kann der Kostnixladen weiterhin brauchbare Gegenstände übernehmen, sortieren und kostenlos weitergeben sowie das Bewusstsein für Wiederverwendung und nachhaltigen Konsum stärken.

„Bei uns bekommen gut erhaltene Dinge eine zweite Chance, anstatt im Müll zu landen. Gleichzeitig ist der Kostnixladen ein offener Treffpunkt, an dem Menschen miteinander ins Gespräch kommen und einander unterstützen. Dank der zusätzlichen Förderung können wir unser ehrenamtliches Herzensprojekt weiterführen und noch mehr Menschen für das Motto ‚Weitergeben statt Wegwerfen‘ begeistern“, sagt Eva Maria Theiler vom Kostnixladen Lieboch.

dm und Interzero unterstützen gemeinsam

Interzero entwickelt Lösungen für eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen unterstützt Betriebe unter anderem bei Verpackungslizenzierung, Abfallmanagement, Wiederverwendung und Recycling. Im Rahmen von „Lust an Zukunft“ stellt Interzero dem Kostnixladen Lieboch weitere 5.000 Euro zur Verfügung. Das Unternehmen hat sich bewusst für das Projekt entschieden: Ausschlaggebend waren dessen konkreter Beitrag zur Wiederverwendung, die Verbindung von bewusstem Konsum und gesellschaftlichem Engagement sowie der Ansatz, Kreislaufwirtschaft im Alltag unmittelbar erlebbar zu machen.

„Der Kostnixladen zeigt sehr anschaulich, dass Kreislaufwirtschaft im Alltag beginnt. Gut erhaltene Kleidung und Gebrauchsgegenstände bleiben länger in Verwendung, Ressourcen werden geschont und zugleich entsteht ein Ort für Begegnung und gesellschaftliches Engagement. Diese Verbindung hat uns überzeugt und deshalb unterstützen wir das Projekt sehr gerne“, sagt Wolfgang Gross, Key Account Manager bei Interzero.

dm will den Menschen „Lust an Zukunft“ machen

Mehr als 200 Vereine, Organisationen und Institutionen haben ihre Konzepte bei der Initiative „Lust an Zukunft“ von dm eingereicht. Gesucht waren Projekte, die Ehrenamtliche bei ihrem bürgerschaftlichen Engagement unterstützen bzw. auf Ehrenamtlichkeit bauen. 50 Projekte wurden von einer Jury ausgewählt und erhalten jeweils 5.000 Euro. Zusätzliche Unterstützung kommt von zehn Partnerunternehmen von dm: Sie fördern jeweils eines der ausgewählten Projekte mit weiteren 5.000 Euro. Auch die dm Kundinnen und Kunden entschieden mit: Die von ihnen gewählten Top-Lieblinge wurden mit 50.000, 30.000 bzw. 15.000 Euro prämiert. Insgesamt stellt dm im Rahmen der Initiative „Lust an Zukunft“ 330.000 Euro zur Verfügung.

„Viele gesellschaftliche Herausforderungen werden dort angepackt, wo Menschen leben und füreinander Verantwortung übernehmen. Mit ‚Lust an Zukunft‘ möchten wir dieses Engagement stärken und sichtbar machen. Dass uns dabei auch unsere Partner unterstützen und sich gemeinsam mit uns für ausgewählte Projekte engagieren, freut uns besonders“, erklärt Olivia Molinaro, Abteilungsmanagerin für Bauprozessmanagement bei dm drogerie markt.

Über den Kostnixladen Lieboch

Der Kostnixladen Lieboch ist ein ehrenamtlich organisiertes Umweltprojekt in der Steiermark. Seit April 2022 können dort gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Spielsachen, Geschirr und andere Alltagsgegenstände kostenlos abgegeben und mitgenommen werden. Das Angebot steht allen Menschen offen und verbindet Ressourcenschonung mit gesellschaftlichem Miteinander. Ein Team aus 13 Freiwilligen betreut den Laden, sortiert die Sachspenden und unterstützt die Besucherinnen und Besucher. Die Marktgemeinde Lieboch stellt den Standort und die Infrastruktur bereit.

www.dm-miteinander.at/lustanzukunft/ngo/kostnixladen-lieboch/

Über Interzero

Interzero ist ein international tätiger Umwelt- und Systemdienstleister für Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen unterstützt mehr als 20.000 Kundinnen und Kunden dabei, Abfälle zu vermeiden, Wertstoffe wiederzuverwenden und Rohstoffe in den Kreislauf zurückzuführen. Das Leistungsangebot umfasst unter anderem Lizenzierungslösungen für Verpackungen, Elektrogeräte und Batterien, Waste Management, Wertstoffhandel, Recycling sowie individuelle Entsorgungskonzepte. Interzero ist seit 1997 in Österreich tätig und entwickelt Lösungen für eine ressourcenschonende Wirtschaft.

interzero.at

