Innsbruck (OTS) -

Erfreuliche Nachrichten gibt es erneut am MCI zu vermelden: MCI | Die Unternehmerische Hochschule® wurde im weltweiten Eduniversal-Ranking 2026 neuerlich mit „4 Palmes of Excellence“ ausgezeichnet. Damit bestätigt die Unternehmerische Hochschule® ihre internationale Positionierung und zählt weiterhin zu den „Top Business Schools with significant international influence“.

Die prestigeträchtige Auszeichnung wurde im Rahmen der Eduniversal World Convention 2026 in Biarritz, Frankreich, vergeben. Die internationale Veranstaltung vernetzt Entscheidungsträger:innen führender Hochschulen aus aller Welt und bietet eine Plattform für den Austausch über aktuelle Entwicklungen in der Hochschulbildung.

Internationale Anerkennung für das MCI

Das weltweite Eduniversal-Ranking basiert auf quantitativen und qualitativen Faktoren sowie auf der Bewertung von Rektor:innen und Dekan:innen führender wirtschaftswissenschaftlicher Hochschulen auf allen Kontinenten. Besondere Berücksichtigung finden Kriterien wie Reputation, Internationalisierung, globale Vernetzung, anerkannte Akkreditierungen, Attraktivität und Karriereperspektiven für Studierende.

Mit der neuerlichen Vergabe der „4 Palmes of Excellence“ wird die internationale Sichtbarkeit des MCI bestätigt.

Brigitte Auer, Leitung Qualitätsmanagement am MCI, zeigt sich erfreut:

„Die erneute Auszeichnung mit ‚4 Palmes of Excellence‘ ist eine wertvolle Bestätigung unseres kontinuierlichen Qualitätsanspruchs. Internationale Rankings ermöglichen es uns, unsere Leistungen im globalen Hochschulumfeld einzuordnen und gezielt weiterzuentwickeln. Dieses Ergebnis ist vor allem dem großen Engagement unserer Mitarbeitenden sowie der erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Partnern zu verdanken.“

MCI Rektor Andreas Altmann betont:

„Internationale Anerkennung entsteht nicht über Nacht, sondern ist das Ergebnis konsequenter Arbeit und einer klaren strategischen Ausrichtung. Dass das MCI auch 2026 zu den weltweit ausgezeichneten wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulen zählt, bestätigt unseren Weg, akademische Qualität, internationale Vernetzung und unternehmerisches Denken miteinander zu verbinden. Zugleich ist diese Auszeichnung ein erfreuliches Signal für den Hochschul-, Innovations- und Wirtschaftsstandort Tirol.“

Susanne Lichtmannegger, Associate Dean International Relations am MCI, hebt insbesondere die Bedeutung der internationalen Vernetzung für die Studierenden hervor:

„Internationale Vernetzung ist für uns weit mehr als ein Qualitätsmerkmal – sie eröffnet unseren Studierenden konkrete Möglichkeiten, über Ländergrenzen hinweg Erfahrungen zu sammeln, neue Perspektiven kennenzulernen und wertvolle Kontakte für ihre berufliche Zukunft zu knüpfen. Die neuerliche Auszeichnung zeigt, welchen Stellenwert die internationale Ausrichtung am MCI einnimmt und wie sehr unsere Studierenden von einem weltweit vernetzten Hochschulumfeld profitieren.“

Auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle gratuliert zur internationalen Auszeichnung:

„Unsere unternehmerische Hochschule MCI überzeugt mit attraktiver Ausbildung, Karriereperspektiven für Studierende, beeindruckender Reputation und einer anhaltend hohen Professionalität. Das MCI beweist einmal mehr, dass in Tirol höchste akademische Qualität geboten wird. Dafür darf ich den MCI-Verantwortlichen, dem Hochschulkollegium und den Studierenden herzlich gratulieren – sie sind Botschafter Tirols und Verfechter von bester Bildung.“

Oswald Wolkenstein, Vorsitzender des MCI Aufsichtsrats, ergänzt:

„Dass sich das MCI Jahr für Jahr im internationalen Wettbewerb behauptet, ist eine bemerkenswerte Leistung des gesamten Teams. Die Unternehmerische Hochschule® ist ein wichtiger Impulsgeber für Innovation, qualifizierte Fach- und Führungskräfte sowie die internationale Sichtbarkeit unseres Wirtschaftsstandorts. Die neuerliche Auszeichnung ist zugleich Anerkennung für das bisher Erreichte und Auftrag, die notwendigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung sicherzustellen.“