Wien (OTS) -

Die erste Pitch-Präsentation der neuen Initiative „Buch sucht Film“ des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels fand großen Anklang. Im Rahmen der Buch Wien pitchten österreichische Verlage am Donnerstag zehn Titel vor über 60 Vertreter:innen der Filmbranche. Moderiert wurde die Veranstaltung von Schauspielerin Hilde Dalik.

Aus insgesamt 86 Einreichungen von 44 Verlagen hatte eine fünfköpfige Fachjury zehn Titel ausgewählt, die das Potenzial haben, auch als Verfilmung zu begeistern. Vom Historiendrama über den Krimi und die Komödie bis zum Kinder- und Jugendbuch waren viele Genres vertreten.

Jeweils fünf Minuten hatten die Verlage Zeit, Produzent:innen, Drehbuchautor:innen und Regisseur:innen für ihre Geschichte zu gewinnen. Beim anschließenden Get-together nutzten sie die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Gespräche über Inhalte, Lizenzen und Verfilmungsoptionen zu führen.

Die zehn präsentierten Titel (in alphabetischer Reihenfolge):

Walter Amon: DAS HEIM oder die unglaubliche Geschichte des braven Pflegers Adem Ibrahimović (Ondaly Verlag)

(Ondaly Verlag) Zdenka Becker: Tanzen im Kopf (Amalthea Verlag)

(Amalthea Verlag) Armin Kaster: Der Traum der grünen Papageien (Jungbrunnen Verlag)

(Jungbrunnen Verlag) Margarita Kinstner: Theo, Tim, Kurkuma und ich (Tyrolia Verlag)

(Tyrolia Verlag) Rachel van Kooij: Niemand so wie ich? (Jungbrunnen Verlag)

(Jungbrunnen Verlag) Tanja Paar: Am Semmering (Residenz Verlag)

(Residenz Verlag) Walter Rabl und Birgit Kofler-Bettschart: Leichen lügen nicht. Fälle und Fakten aus der Gerichtsmedizin (Carl Ueberreuter Verlag)

(Carl Ueberreuter Verlag) Eva Rossmann: Licht brennt (Folio Verlag)

(Folio Verlag) Katharina Springer und Georg Lexer: Innegen. Leben und Tod im katholischen Widerstand (Mohorjeva Hermagoras)

(Mohorjeva Hermagoras) Isabella Straub: Nullzone (Elster & Salis Verlag)



Jurysprecherin Marijana Stoisits (Vienna Film Commission): „Für eine Kooperation zwischen dem österreichischen Buchhandel und der heimischen Filmbranche war es hoch an der Zeit. Für die Jury war die außerordentliche Bandbreite der eingereichten Bücher überraschend und sehr erfreulich. Es war keine einfache Aufgabe, denn nach der Lektüre der eingereichten Bücher hätte es definitiv mehr als zehn Empfehlungen für Verfilmungen gegeben. Viele Bücher sind so plastisch und kraftvoll geschrieben, dass man gar nicht anders kann, als sofort die bewegten Bilder auf der Leinwand im Kopf zu haben. Die von der Jury ausgewählten Titel decken alle Genres ab, die sich im österreichischen Filmschaffen wiederfinden. Es bleibt zu hoffen, dass die heimische Filmbranche zugreift und die Texte von den Buchseiten auf die Leinwände holt.“

HVB-Präsident Benedikt Föger: „Die Premiere von ‚Buch sucht Film‘ war ein gelungener Auftakt und der Beginn eines weiteren Kapitels in der Zusammenarbeit von Buch- und Filmbranche. Die zehn präsentierten Titel haben eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig und stark die österreichische Literatur ist und wie viel Filmpotenzial in ihr steckt. Mein Dank gilt der Jury für ihre engagierte Arbeit sowie den Autor:innen und Verlagen, die mit Kreativität, Mut und Leidenschaft Geschichten hervorbringen, die Menschen bewegen. Die große Resonanz freut mich besonders, und ich wünsche mir, dass sich ‚Buch sucht Film‘ als dauerhafte Plattform etabliert und die Verbindung zwischen Literatur und Film nachhaltig stärkt.“

Buch sucht Film

„Buch sucht Film“ ist eine Initiative des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels, die von der Stadt Wien Kultur gefördert wird.

Die Entscheidung über die Auswahl der eingereichten Werke traf eine unabhängige Fachjury. Diese besteht 2026 aus Christine Dollhofer (Filmfonds Wien), Milan Dor (Drehbuchforum Wien), Elisabeth Hinterholzer (Filmladen), Klaus Lintschinger (Autor)

und Marijana Stoisits (Vienna Film Commission).

Alle Details zum Projekt Buch sucht Film finden Sie unter https://buecher.at/auszeichnungen/buch-sucht-film/

Ein Foto der Pitch-Präsentation für Ihre Berichterstattung finden Sie hier (v.l.n.r.: Jurymitglieder Milan Dor, Christine Dollhofer, Marijana Stoisits, Elisabeth Hinterholzer, Moderatorin Hilde Dalik, HVB-Geschäftsführer Gustav Soucek © HVB).