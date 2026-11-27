St. Pölten/Krems/Wr. Neustadt/Mödling (OTS) -

Weniger Parkplatzsuche, mehr Zeit für Einkäufe und Adventstimmung: Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und vier niederösterreichische Städte machen es möglich. In St. Pölten, Krems, Wiener Neustadt und Mödling erleichtern besondere Adventaktionen auch heuer die vorweihnachtliche Mobilität. Während in St. Pölten Einzelfahrscheine auf allen LUP-Linien als Tageskarte gelten, heißt es in Krems, Mödling und Wiener Neustadt an den jeweiligen Aktionstagen: gratis einsteigen und mit dem Stadtbus fahren.

Ob Adventmarkt, Weihnachtseinkauf oder Treffen mit Familie und Freunden: Gerade in der Vorweihnachtszeit sind die Innenstädte beliebte Ziele. Die gemeinsamen Öffi-Aktionen machen die Anreise bequem und unkompliziert und ersparen die Suche nach einem Parkplatz.

„Wir nutzen die Advent- und Weihnachtszeit, um Danke zu sagen und den Niederösterreichern etwas zurückzugeben. Mit besonderen Angeboten wollen wir unseren Familien die oftmals stressige Vorweihnachtszeit erleichtern und ihnen eine Freude machen. Die Weihnachtsaktionen sind auch eine gute Gelegenheit, unsere vielfältigen Öffi-Angebote auszuprobieren. Ob zum Christkindlmarkt, für die letzten Weihnachtseinkäufe oder zum Besuch bei Familie und Freunden. Mit unseren Öffis kommen die Niederösterreicher bequem und sicher ans Ziel“, sagt Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

„Gerade im Advent lohnt es sich, das Auto einmal stehen zu lassen. In Krems, Wiener Neustadt und Mödling sind an den Aktionstagen Fahrten mit den teilnehmenden Buslinien kostenlos. In St. Pölten gilt der Einzelfahrschein als Tageskarte: Wer nach dem Adventmarkt noch zum Weihnachtseinkauf weiterfährt, braucht dafür und für die Heimfahrt keine weiteren Tickets“, erklärt VOR-Geschäftsführer Alexander Schierhuber.

Die Adventangebote auf einen Blick

St. Pölten: Einzelfahrscheine gelten an den Aktionstagen auf allen LUP-Linien als Tageskarte

An allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen in der Adventzeit 2026 gelten auf allen LUP-Linien in St. Pölten alle Einzelfahrscheine als Tageskarten. Die Aktion gilt am 28. und 29. November sowie am 5., 6., 8., 12., 13., 19. und 20. Dezember. Eine Einzelkarte, auch eine ermäßigte, berechtigt an diesen Tagen zu beliebig vielen Fahrten auf allen LUP-Linien in St. Pölten während des ganzen Tages.

„Ein Ticket lösen und den ganzen Tag mit dem LUP unterwegs sein: Mit dieser Aktion bieten wir den Menschen in St. Pölten in der Adventzeit einen ganz konkreten Mehrwert. Wer den Bus nimmt, kommt bequem in die Innenstadt, bleibt flexibel und muss sich keine Gedanken über einen Parkplatz machen“, betont St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler.

Krems: Freifahrt auf den Stadtbuslinien 1 bis 7

An den folgenden Tagen in der Adventzeit 2026 wird im Stadtgebiet auf den Kremser Stadtbuslinien 1 bis 7 Freifahrt gewährt: 28. November plus 5., 8., 12., 19., 24. und 31. Dezember.

„Mit der Freifahrt im Kremser Stadtbus laden wir dazu ein, die Adventzeit in unserer Stadt ohne Auto zu genießen. Ob Weihnachtseinkauf oder ein gemütlicher Bummel: Wer mit dem Bus kommt, kann entspannt ohne Parkplatzsuche ankommen und unterstützt zugleich unsere Innenstadt“, ist der Kremser Bürgermeister Peter Molnar überzeugt.

Mödling: Freifahrt auf den Buslinien im Stadtgebiet

In der Adventzeit 2026 wird im Stadtgebiet Mödling auf den Stadtbuslinien 1, 2 und 3 sowie den Regionalbuslinien 207, 215, 259, 262, 263, 264, 265, 269 und 270 Freifahrt gewährt. Die Aktion gilt an folgenden Tagen: 28. November sowie 5., 12. und 19. Dezember.

Mödlings Bürgermeisterin Silvia Drechsler und Vizebürgermeister Rainer Praschak: „Der Mödlinger Advent ist ein Höhepunkt für die ganze Region und lockt Jahr für Jahr zahlreiche Gäste an. Mit unseren Märkten, dem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und den weihnachtlich geschmückten Geschäften ist ein Besuch alle Jahre wieder ein echtes Erlebnis. Um die Anreise so problemlos und staufrei wie möglich zu machen, bieten wir in Mödling seit über 15 Jahren den Gratis-Citybus an den Advent-Samstagen an. Wir laden alle ein, das Auto stehen zu lassen und die vorweihnachtliche Atmosphäre in Mödling zu genießen!“

Wiener Neustadt: Freifahrt auf den Stadtbuslinien an Einkaufssamstagen

An den Weihnachtseinkaufssamstagen wird im Stadtgebiet Wiener Neustadt auf den Stadtbuslinien Freifahrt gewährt. Die Aktion gilt am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember.

„Die kostenlosen Stadtbusfahrten an den Weihnachtseinkaufssamstagen sind eine Einladung, unsere Innenstadt zu besuchen und die Einkäufe bei den Betrieben vor Ort zu erledigen. So verbinden wir ein attraktives Mobilitätsangebot mit einer Stärkung unserer Innenstadt und einen stimmungsvollen Advent in Wiener Neustadt“, erklärt Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Mit VOR AnachB entspannt durch den Advent

Die passende Verbindung zum Adventmarkt oder Weihnachtseinkauf finden Fahrgäste mit dem VOR-AnachB-Routenplaner AnachB.VOR.at und der kostenlosen VOR-AnachB-App. Einfach Start, Ziel und den gewünschten Reisezeitpunkt eingeben: Die Auskunft bietet aktuelle Fahrpläne und Verbindungsvorschläge für Bus und Bahn, berücksichtigt auch die Fußwege zur Haltestelle und bis zum Ziel und liefert Echtzeitinformationen. Für die An- und Heimreise empfiehlt es sich, die gewünschte Verbindung und die aktuellen Abfahrtszeiten kurz vor Fahrtantritt nochmals zu prüfen.