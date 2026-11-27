St. Pölten (OTS) -

Eine Dienstnehmerin aus dem Bezirk Mödling kam verzweifelt zur AK Niederösterreich in die Beratung, weil sie aufgrund der Belastungen an ihrem Arbeitsplatz nach einem längeren Krankenstand nicht mehr zurück in den Job wollte. Einerseits wurde die Alleinstehende von ihrem Chef sexuell belästigt. Andererseits gab es im Betrieb eine Videoüberwachung, die direkt auf ihren Arbeitsplatz gerichtet war. „Mit Hilfe der AK Niederösterreich bekam sie eine Schadenersatzzahlung und ihr wurde ein positives Dienstzeugnis ausgestellt“, berichtet AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Da für sie von vornherein klar war, dass sie auf keinen Fall zurück in das Transportunternehmen will, intervenierte die AK auf Schadenersatz nach dem Gleichbehandlungsgesetz und machte auch Ansprüche wegen der unerlaubten Videoüberwachung geltend. Zuerst leugnete der Arbeitgeber zwar alles, war jedoch trotzdem an einer außergerichtlichen Einigung interessiert. Man einigte sich schließlich auf eine Auflösung des Dienstverhältnisses, eine Abschlagszahlung von drei Monatsentgelten und 5.000 Euro Schadenersatz. In Summe machte das rund 19.000 Euro brutto aus. Auch ein positives qualifiziertes Dienstzeugnis wurde ihr ausgestellt.

Die Dienstnehmerin ist sehr glücklich darüber, dass die Angelegenheit in ihrem Sinne gelöst wurde: „Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung, Ihre Bemühungen und Ihre Hilfe während dieser ganzen Angelegenheit bedanken. Ich weiß Ihre Unterstützung wirklich sehr zu schätzen“, teilte sie der AK Niederösterreich mit.

„Sexuelle Belästigung und illegale Videoüberwachung am Arbeitsplatz sind nicht zu tolerieren. Die AK Niederösterreich steht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stets zur Seite, sollten Grenzen überschritten werden“, betont Wieser. Neben sexueller Belästigung sind auch andere Formen von Gewalt leider für viele Frauen immer noch Realität. Mit der aktuellen Aktion ,16 Tage gegen Gewalt’ wird auch heuer ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. Gewalt darf kein Tabu sein. Es braucht klare politische Prioritäten, ausreichend Ressourcen und eine Kultur des Hinschauens statt des Wegschauens, damit für alle Frauen ein Leben in Sicherheit gewährleistet ist.