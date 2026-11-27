- 27.11.2026, 09:44:32
- /
- OTS0032
AVISO: 181. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer, 3. Dezember 2026
Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, findet in Frauenkirchen im Burgenland die 181. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer statt. Bundesministerin Korinna Schumann und Landesrat Leonhard Schneemann werden die Delegierten begrüßen. Michael Heiling, Abteilungsleiter Betriebswirtschaft der AK Wien, wird unter dem Titel „Krise oder Aufbruch – wo stehen die heimischen Industriebetriebe und Branchen?“ ein Impulsreferat halten. Auf der Tagesordnung des Arbeitnehmer:innenparlaments stehen weiters Anträge und der Bericht von AK Präsidentin Renate Anderl.
Bitte merken Sie vor:
181. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer
Donnerstag, 3. Dezember 2026
St. Martins Therme & Lodge
Im Seewinkel 1, 7132 Frauenkirchen
Anmeldung von Medienvertreter:innen ist unbedingt erforderlich an [email protected]
Die Hauptversammlung ist das höchste Gremium der Bundesarbeitskammer. Sie besteht aus den neun AK Präsident:innen und weiteren 58 Kammerrät:innen aus allen Bundesländern, bestimmt den interessenpolitischen Kurs der Arbeiterkammer. Sie tagt zwei Mal jährlich.
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Wien
Nani Kauer, MA
Telefon: 06646145915
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW