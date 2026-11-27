Wien (OTS) -

Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, findet in Frauenkirchen im Burgenland die 181. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer statt. Bundesministerin Korinna Schumann und Landesrat Leonhard Schneemann werden die Delegierten begrüßen. Michael Heiling, Abteilungsleiter Betriebswirtschaft der AK Wien, wird unter dem Titel „Krise oder Aufbruch – wo stehen die heimischen Industriebetriebe und Branchen?“ ein Impulsreferat halten. Auf der Tagesordnung des Arbeitnehmer:innenparlaments stehen weiters Anträge und der Bericht von AK Präsidentin Renate Anderl.

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181. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer

Donnerstag, 3. Dezember 2026

St. Martins Therme & Lodge

Im Seewinkel 1, 7132 Frauenkirchen

Anmeldung von Medienvertreter:innen ist unbedingt erforderlich an [email protected]

Die Hauptversammlung ist das höchste Gremium der Bundesarbeitskammer. Sie besteht aus den neun AK Präsident:innen und weiteren 58 Kammerrät:innen aus allen Bundesländern, bestimmt den interessenpolitischen Kurs der Arbeiterkammer. Sie tagt zwei Mal jährlich.