Wien (OTS) -

Die Stadt Wien will laut Entwurf des Klimafahrplans 2027 bis 2031 prüfen, welche Schritte für ein Verbot von Verbrennungsmotoren im Stadtgebiet nötig wären. Welche Gebiete betroffen wären, lässt der Entwurf offen. Landtagspräsident und Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik und FPÖ-Mobilitätssprecher LAbg. Klemens Resch fordern Bürgermeister Michael Ludwig auf, ein solches Verbot für Wien auszuschließen.

„Schon bei der Impfpflicht haben wir erlebt, wie die Politik Menschen in ‚Gute‘ und ‚Böse‘ einteilt. Jetzt droht dieselbe Spaltung beim Autofahren. Wer sich ein E-Auto nicht leisten kann oder leisten möchte, muss mit seinem Benziner oder Diesel weiterhin in Wien fahren dürfen. Dafür trägt Ludwig als Bürgermeister die Verantwortung“, erklären Mahdalik und Resch.

„Verkehrsstadträtin Sima soll einer Familie mit einem abbezahlten Kombi erklären, warum sie für denselben Weg zur Arbeit ein anderes Auto kaufen soll. Wer genug Geld hat, wechselt das Auto und fährt weiter. Wer dafür einen Kredit braucht, zahlt jahrelang Raten. Fällt die Wahl auf ein E-Auto aus China, macht der chinesische Hersteller das Geschäft. Die Rechnung bleibt der Wiener Familie“, kritisieren die beiden Freiheitlichen.

Bereits 2022 hatte die Stadt angekündigt, mögliche Schritte für solche Verbote zu klären. „Vier Jahre später steht die Prüfung wieder im Entwurf. Offenbar trägt Ludwig den Kurs von Sima und Czernohorszky längst selbst mit. Herr Bürgermeister, bringen Sie die beiden zur Vernunft und kübeln Sie den gesamten Klimafahrplan! Gegen ein Verbrenner-Verbot gibt es den vollen Widerstand der Wiener FPÖ“, so Mahdalik und Resch.