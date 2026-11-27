Wien (OTS) -

Die SPÖ Hernals gratuliert Wolfgang Markytan herzlich zur Verleihung des Berufstitels „Professor“. Im Rahmen eines Festaktes im Wiener Rathaus wurde dem langjährigen Erwachsenenbildner und SPÖ-Bundesbildungsgeschäftsführer diese besondere Auszeichnung durch Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig überreicht. Er betonte in seiner Ansprache Markytans Fähigkeit, theoretisches Wissen mit praktischer Arbeit zu verbinden und kreative Ideen in konkrete Projekte umzusetzen. Auch sein langjähriges Engagement in der Wiener Bildungsarbeit, seine Tätigkeit als Bundesbildungsgeschäftsführer seit 2019 und seine Fähigkeit, Menschen miteinander zu verbinden, fanden besondere Anerkennung.***

Für die SPÖ Hernals ist diese Auszeichnung auch ein Anlass, auf sein langjähriges Wirken im Bezirk zurückzublicken. Von 2008 bis März 2026 war Wolfgang Markytan Mitglied der Bezirksvertretung Hernals. In dieser Zeit übernahm er zahlreiche verantwortungsvolle Funktionen: Er war Klubvorsitzender der SPÖ Hernals, engagierte sich als Bezirkssportbeauftragter und ist seit 2016 Vorsitzender des Bezirksbildungsausschusses.

Engagement für Sport und Bildung

Besonders sichtbar wurde sein Einsatz im Sportbereich. Als Bezirkssportbeauftragter organisierte Wolfgang Markytan über viele Jahre den Hernalser Schulsporttag, bei dem Kinder und Jugendliche unterschiedliche Sportarten kennenlernen und Freude an Bewegung entwickeln konnten. Darüber hinaus setzte er sich für bessere Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung im öffentlichen Raum ein.

Auch Erwachsenenbildung und politische Bildung sind ihm stets wichtige Anliegen. In seiner Funktion als Vorsitzender des Bezirksbildungsausschusses engagiert er sich für Wissensvermittlung, gesellschaftliche Teilhabe und einen lebendigen politischen Austausch.

Ein verbindender Teil der SPÖ Hernals

Als Klubvorsitzender koordinierte Wolfgang Markytan von 2020 bis 2026 die Arbeit der sozialdemokratischen Bezirksfraktion. Dabei waren ihm ein konstruktiver Austausch und eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen stets wichtig.

Seit März 2026 vertritt Wolfgang Markytan Wien als Mitglied des Bundesrates. Gleichzeitig bleibt er mit seinem Engagement im Bezirksbildungsausschuss weiterhin ein wichtiger Teil der politischen Arbeit in Hernals.

Bezirksparteiobmann Josef Cap, Bezirksvorsteher Peter Jagsch und Bezirksparteigeschäftsführerin Christina Steckbauer gratulieren stellvertretend für die SPÖ Hernals herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung. (Schluss)