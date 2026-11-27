Wien (OTS) -

Ein und dieselben Drogerieprodukte sind in Österreich bis zu 133 Prozent teurer als in Deutschland. AK Preistests zeigen regelmäßig einen Österreich-Aufschlag. „Es ist positiv, dass Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer den Österreich-Aufschlag beseitigen will, aber Ankündigungen allein sind zu wenig“, sagt Tobias Schweitzer, AK Wirtschafts-Bereichsleiter. Am 4. Dezember endet die EU-Konsultation zu territorialen Lieferbeschränkungen. Deshalb muss der Wirtschaftsminister die Chance ergreifen und sich auf EU-Ebene nachdrücklich für verbindliche gesetzliche Vorgaben mit klaren Verboten und wirksamen Sanktionen einsetzen.

Österreichische Händler:innen können wegen territorialer Lieferbeschränkungen nicht uneingeschränkt im EU-Binnenmarkt einkaufen. Das bedeutet: Einzelhändler:innen wird es schwer oder unmöglich gemacht, Produkte in einem EU-Land einzukaufen und anschließend in einem anderen weiterzuverkaufen. Das geschieht etwa durch unterschiedliche Einkaufspreise, die Verweigerung von Lieferungen in andere Länder oder unterschiedliche Verpackungen für verschiedene Länder. Die Rechnung dafür zahlen die Konsument:innen.

Schweitzer: „Die AK fordert daher seit Jahren gesetzliche Verbote gegen ungerechtfertigte territoriale Lieferbeschränkungen. Freiwillige Selbstverpflichtungen der Hersteller:innen greifen zu kurz. Ein klares Bekenntnis des Wirtschaftsministeriums zu einem gesetzlichen Verbot solcher Lieferbeschränkungen fehlt bislang.“ Der Wirtschaftsminister müsse endlich ins Tun kommen. Auch ein Vorschlag der Europäischen Kommission dazu sei überfällig, so Schweitzer.