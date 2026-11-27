Wien (OTS) -

Bei der Zwangsversteigerung am 19. November am Bezirksgericht Meidling hat das gründerzeitliche Zinshaus in der Ratschkygasse 6 (1120 Wien) den Eigentümer gewechselt: Den Zuschlag erhielt die 888Koy GmbH von Geschäftsführer Adrian Koy um 1.045.000 Euro. Nachdem das Haus jahrelang durch die inzwischen insolvente Vorgänger-Eigentümerin aus der Sveta-Gruppe herabgewirtschaftet wurde, kritisiert die KPÖ Meidling, dass die Stadt Wien diese Chance bisher ungenutzt verstreichen ließ.

„ Ein Meidlinger Zinshaus wird jahrelang dem Verfall überlassen, bis die Eigentümerfirma in Konkurs geht und am Ende wird es bei der Zwangsversteigerung um etwas mehr als eine Million Euro einfach an den nächsten privaten Immobilienentwickler durchgereicht. Das ist das Grundproblem auf dem Wiener Zinshausmarkt “, erklärt Boris Petrus, Klubobmann der KPÖ Meidling.

Noch eine Woche Zeit für die Stadt Wien zuzugreifen

Noch ist der Verkauf allerdings nicht endgültig besiegelt: Weil das Höchstgebot von 1.045.000 Euro deutlich unter dem gerichtlichen Schätzwert lag, besteht noch bis Freitag, den 4. Dezember 2026, die gesetzliche Möglichkeit, den Zuschlag mit einem höheren Angebot von mindestens 1.306.250 Euro (einem sogenannten Überbot) zu übertrumpfen.