- 27.11.2026, 09:19:02
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KPÖ: Nächster Spekulant übernimmt Meidlinger Zinshaus (Ratschkygasse 6) – Zwangsversteigerung zeigt das Versagen der Wiener Wohnbaupolitik
Statt leistbarem Wohnraum durch die Stadt Wien kommt mit der 888Koy GmbH ein hochpreisiges „Mietkauf“-Modell – Frist für ein höheres Angebot der Stadt läuft noch bis 4. Dezember.
Ein Meidlinger Zinshaus wird jahrelang dem Verfall überlassen, bis die Eigentümerfirma in Konkurs geht und am Ende wird es bei der Zwangsversteigerung um etwas mehr als eine Million Euro einfach an den nächsten privaten Immobilienentwickler durchgereicht. Das ist das Grundproblem auf dem Wiener Zinshausmarkt
Bei der Zwangsversteigerung am 19. November am Bezirksgericht Meidling hat das gründerzeitliche Zinshaus in der Ratschkygasse 6 (1120 Wien) den Eigentümer gewechselt: Den Zuschlag erhielt die 888Koy GmbH von Geschäftsführer Adrian Koy um 1.045.000 Euro. Nachdem das Haus jahrelang durch die inzwischen insolvente Vorgänger-Eigentümerin aus der Sveta-Gruppe herabgewirtschaftet wurde, kritisiert die KPÖ Meidling, dass die Stadt Wien diese Chance bisher ungenutzt verstreichen ließ.
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Ein Meidlinger Zinshaus wird jahrelang dem Verfall überlassen, bis die Eigentümerfirma in Konkurs geht und am Ende wird es bei der Zwangsversteigerung um etwas mehr als eine Million Euro einfach an den nächsten privaten Immobilienentwickler durchgereicht. Das ist das Grundproblem auf dem Wiener Zinshausmarkt“, erklärt Boris Petrus, Klubobmann der KPÖ Meidling.
Noch eine Woche Zeit für die Stadt Wien zuzugreifen
Noch ist der Verkauf allerdings nicht endgültig besiegelt: Weil das Höchstgebot von 1.045.000 Euro deutlich unter dem gerichtlichen Schätzwert lag, besteht noch bis Freitag, den 4. Dezember 2026, die gesetzliche Möglichkeit, den Zuschlag mit einem höheren Angebot von mindestens 1.306.250 Euro (einem sogenannten Überbot) zu übertrumpfen.
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Wenn ein spekulatives Zinshaus unter den Hammer kommt, darf es nicht sein, dass nur private Verwerter mitbieten. Die Stadt Wien und der Wohnfonds Wien haben jetzt noch bis 4. Dezember Zeit, rund 1,3 Millionen Euro in die Hand zu nehmen und selbst ein höheres Angebot abzugeben, um die Liegenschaft behutsam im Bestand zu sanieren und dauerhaft als leistbare Gemeinde- oder Sozialwohnungen zu sichern. Solange die Stadt dieses Instrument nicht nutzt, dreht sich das Spekulationskarussell in Meidling ungebremst weiter“, betont KPÖ-Klubobmann Boris Petrus.
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Boris Petrus
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