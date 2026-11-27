Wien (OTS) -

Die jüngste Pfefferspray-Attacke in der U-Bahn-Station Jägerstraße, bei der laut Medienberichten sechs Personen verletzt wurden, ist für die FPÖ-Brigittenau ein weiterer Beleg für das sicherheitspolitische Versagen der SPÖ-Bezirksführung.



„Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm hat die Kontrolle über die Sicherheitslage im Bezirk längst verloren. Während sich die Vorfälle häufen und das Sicherheitsgefühl der Brigittenauer massiv leidet, beschränkt sich die SPÖ offenbar auf Beschwichtigungen und Ausreden. Das ist verantwortungslos. Die Bezirksvorsteherin muss endlich handeln, statt die Probleme schönzureden“, so der freiheitliche Bezirksparteiobmann und NAbg. Maximilian Weinzierl.



„Die Menschen in der Brigittenau dürfen nicht länger den Eindruck haben, dass sie sich in ihrem eigenen Bezirk nicht mehr sicher bewegen können. Wer abends mit der U-Bahn fährt oder zu Fuß nach Hause geht, muss sich auf den Schutz der Politik verlassen können. Dubravac-Widholm ist gefordert, endlich Druck auf die Stadt Wien und die zuständigen Sicherheitsbehörden auszuüben“, ergänzt Bezirksvorsteher-Stellvertreter Laurenz Barth.



Die FPÖ-Brigittenau wird die Sicherheitslage daher bei der kommenden Bezirksvertretungssitzung am 16. Dezember zum Thema machen. Gefordert seien unter anderem eine deutlich verstärkte Polizeipräsenz an neuralgischen Punkten, konsequente Maßnahmen gegen Gewalt und eine verbindliche Sicherheitsstrategie für den 20. Bezirk.



„Wir werden der SPÖ ihre Untätigkeit nicht durchgehen lassen. Die Bevölkerung hat genug von leeren Versprechen und politischem Wegducken. Wenn die Bezirksvorsteherin ihre Verantwortung nicht wahrnimmt, werden wir sie bei jeder Gelegenheit daran erinnern. Sicherheit ist kein Luxus, sondern eine politische Pflicht“, so Weinzierl und Barth abschließend.