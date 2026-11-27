Graz (OTS) -

Mit EAT GRAZ bekommen Foodies und Kulinarikfans ein neues Foodfestival serviert, bei dem Graz jedes Jahr eine neue Stadt zum kulinarischen Duell einlädt. Zur Premiere fordern die Grazer Köche Wien heraus: Vom 25. bis 27. Feber 2027 finden unterschiedliche kulinarische Events statt. Highlight ist Österreichs größte Kitchenparty am 26. Feber im Congress Graz (19 Uhr) mit mehr als 15 Live-Kochstationen sowie 5 spannenden Kochduellen. Karten für EAT GRAZ können über www.eat-graz.at sowie über Ö-Ticket gekauft werden.

Für Wien in den Kochring steigen die Wiener Ur-Wirtin Stefanie Herkner (Zur Herknerin, 1 Gault&Millau Haube, 2 Falstaff Gabeln), die Zero-Waste-Köchin Parvin Razavi (&flora, 3 Hauben, 2 Gabeln), der Küchenphysiker Jing Chen (u. a. On Market, Forbes 30 Under 30) sowie der Jägetarier Peter Zinter (2 Hauben) und Patissier-Shootingstar Christian Grübler (Mandarin Oriental, 4 Hauben, 4 Gabeln). Für Mitternacht hat Österreichs bester Meeresfisch-Koch, Thomas Seifried aus dem Restaurant „Le Sept“ im Mandarin Oriental (4 Hauben, 4 Gabeln), ein noch geheimes Genuss-Highlight vorbereitet.

Dieses Team bietet die Genusshauptstadt Graz gegen Wien auf: der besternte Marktkoch Alexander Posch (Genießerei am Markt, 1 MICHELIN-Stern, 4 Hauben, 2 Gabeln), der Regional-Rebell Daniel Edelsbrunner (Das Edelsbrunner & Kupferdachl, 4 + 2 Hauben, 3 Gabeln), die Ligister Shootingstars Florian & Julia Wörgötter (1 Stern, 4 Hauben, 3 Gabeln) sowie Patisserie-Revoluzzerin Jaimy Reisinger (BIJA Dining, Patissière des Jahres 2023) und der Ribeye-Boy Nino Sifkovits (Chianinahof).

Diese Köche sind noch dabei: der Avantgardist Philipp Dyczek (Artis, 1 Stern, 4 Hauben, 3 Gabeln), die Next Generation aus der Goldenen Birn mit Jan Eggers und Manuel Ulrich (1 Stern, 4 Hauben, 4 Gabeln), der Grazer Sushi-König Wei Wei Sun (Toshi, 2 Hauben, 2 Gabeln), der Winzerkoch Manuel Höfer-Schwarze (Genusstreffpunkt Höfer, 2 Hauben, 2 Gabeln), die Trautental-Wirte Johann & Lisa Rainer (2 Gabeln) sowie der Wirtshaus-Kreative Roman Pekarz (Kreuzwirt, 1 Haube, 2 Gabeln) und Catering-Youngster Martin Azzu (Revita Gastronomie).

EAT GRAZ wird unterstützt vom Tourismusverband Region Graz. „Durch die Zusammenarbeit mit diesem neuen Format bringen wir Frequenz und Übernachtungen in unsere Region. Davon profitieren am Ende alle. Und genau das ist das Bestreben aller Beteiligten“, sagt Michael Schunko, stellvertretender Vorsitzender des Tourismusverbands Region Graz.

www.eat-graz.at