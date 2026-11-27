Wien (OTS) -

Wer den Zahlungsverkehr gestaltet, entscheidet mit über Europas Unabhängigkeit. Unter dem Motto „Built in Europe – Shaping the Transformation“ vernetzte das P19 Payment Festival am 25. November 2026 in den Wiener Sofiensälen Speaker:innen und Entscheider:innen aus Finanzwesen, Handel, Technologie, Mobilität, Tourismus, Aufsicht und Politik. Der Zeitpunkt ist entscheidend: Die EU-Verhandlungen zum Digitalen Euro gehen in die Schlussphase, WERO erreicht mit dem Online-Handel die nächste Ausbaustufe. Das Festival zeigte, wie Wissenstransfer und Vernetzung Europas Wirtschaft stärken.

Birgit Kraft-Kinz, Initiatorin von P19 und CEO von KRAFTKINZ: „Souveränität entsteht dort, wo Wissen geteilt wird und Entscheider:innen zusammenarbeiten. Europa muss nicht alles allein machen, aber es braucht eigene Lösungen, denen die Menschen vertrauen. P19 bringt dafür die richtigen Köpfe zusammen – wissend, stärkend, vernetzend. So leisten wir unseren Beitrag zu einem starken Europa.“

Digitale Souveränität: Europäische Lösungen schaffen Wahlfreiheit

Zum Auftakt zeigten Josef Meichenitsch (OeNB), Hannah Wundsam (AustrianStartups), Stephan Mayr-Heinisch (Handelsverband) und Doris Zingl (Bankenverband), warum ein robuster, europäisch verankerter Zahlungsverkehr Wachstum und Vertrauen sichert. Meichenitsch ordnete den Digitalen Euro als zusätzliche, krisenfeste Option neben bewährten Zahlungsmethoden ein. Der Tenor: Souveränität bedeutet nicht Abschottung, sondern Wahlfreiheit und Resilienz – WERO, Digitaler Euro und etablierte Kartensysteme im Zusammenspiel.

Standort stärken: Payment als Wachstumsfaktor

Nexi, DISH by Metro, ASFINAG und Wiener Linien zeigten, wie nahtlose, grenzüberschreitende Bezahllösungen Betriebe wettbewerbsfähiger und Österreich für internationale Gäste attraktiver machen.

Wissen, das stärkt: Finanzbildung und KI brauchen Vertrauen

Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Petra Postl (Raiffeisen Digital) machten deutlich: Eine finanziell mündige Gesellschaft ist die Basis einer stabilen Volkswirtschaft – Finanzbildung gelingt nur im Zusammenspiel von Politik, Notenbank, Aufsicht und Wirtschaft. Michael Brönner (Mastercard) zeigte, wie KI-Assistenten künftig Zahlungen im Auftrag von Konsument:innen und Unternehmen auslösen; Agentic Payment ist keine Zukunftsvision mehr. In Fishbowl-Diskussionen zu Digitalem Euro, tokenisierten Assets, KI & Betrugsprävention, Regulatorik und Cyber-Security tauschten sich Expert:innen und Publikum auf Augenhöhe aus.



Ausblick: Die Ausschreibung der P19 Payment Awards 2026 ist eröffnet. Die Verleihung findet am 26. Jänner 2027 beim P19 Neujahrsevent in Wien statt.

Expert:innen für Interviews und Hintergrundgespräche

P19 vernetzt Journalist:innen gerne mit Expert:innen aus dem Netzwerk der mehr als 1.800 Payment Pioneers, unter anderem zu folgenden Themen:

Digitaler Euro: Josef Meichenitsch (OeNB), Christian Bruck (BearingPoint), Nikola Jelicic (zeb)

Josef Meichenitsch (OeNB), Christian Bruck (BearingPoint), Nikola Jelicic (zeb) WERO & europäische Payment-Lösungen: Patricia Kasandziev (EPI), Matthias Dekan (RBI), Chris Pirkner (Bluecode)

Patricia Kasandziev (EPI), Matthias Dekan (RBI), Chris Pirkner (Bluecode) Digitale Souveränität & Infrastruktur: Katrin Tscheik (dinape), Klaus Steinmaurer (RTR), Wolfgang Ebner (BKA)

Katrin Tscheik (dinape), Klaus Steinmaurer (RTR), Wolfgang Ebner (BKA) Banken & Mittelstand: Doris Zingl (Bankenverband), Rupert Rieder (Zweite Wiener Vereins-Sparkasse), Michael Alge (RLB Vorarlberg)

Doris Zingl (Bankenverband), Rupert Rieder (Zweite Wiener Vereins-Sparkasse), Michael Alge (RLB Vorarlberg) Handel & Akzeptanz: Stephan Mayr-Heinisch (Handelsverband), Tobias Kühner (Schwarz Gruppe), Thomas Nagler (DISH by Metro)

Stephan Mayr-Heinisch (Handelsverband), Tobias Kühner (Schwarz Gruppe), Thomas Nagler (DISH by Metro) Mobilität & Tourismus: Jacqueline Erhart (ASFINAG), Ana Lisa Grohs (Wiener Linien), Susanne Kraus-Winkler (WKO)

Jacqueline Erhart (ASFINAG), Ana Lisa Grohs (Wiener Linien), Susanne Kraus-Winkler (WKO) Finanzbildung: Petra Postl (Raiffeisen Digital), Marilies Jelovsek (OeNB), Fiona Springer (FMA)

Petra Postl (Raiffeisen Digital), Marilies Jelovsek (OeNB), Fiona Springer (FMA) KI & Agentic Payment: Michael Brönner (Mastercard), Rüdiger Vogt (G&D Netcetera), Bernd Fletzberger (PFR)

Michael Brönner (Mastercard), Rüdiger Vogt (G&D Netcetera), Bernd Fletzberger (PFR) Betrugsprävention & Cyber-Security: Verena Trost (IBM), Philip Gollmann (FMA), Maximilian Mayer (G&D Netcetera)

Verena Trost (IBM), Philip Gollmann (FMA), Maximilian Mayer (G&D Netcetera) Tokenisierte Assets & Krypto: Christian Wolf (RBI), Christian Steiner (Bitpanda), Astrid Woollard (smape capital)

Christian Wolf (RBI), Christian Steiner (Bitpanda), Astrid Woollard (smape capital) Regulatorik: Michael Hysek (FMA), Valeska Grond (Bankenverband)

Michael Hysek (FMA), Valeska Grond (Bankenverband) Startups & Innovation: Hannah Wundsam (AustrianStartups)

Hannah Wundsam (AustrianStartups) Europäische Souveränität & Vernetzung: Birgit Kraft-Kinz und die P19-Initiator:innen Martin Sprengseis-Kogler, Björn Wessel, Roland Toch, Max Peter Jürschik und Gerald Gruber

Anfragen gerne an [email protected].

Nachlese & aktuelle News zum P19 Payment Festival 2026: www.p19.io

Rückfragehinweis:

Birgit Kraft-Kinz

[email protected]

+43 (0) 676 4445566

Gloriettegasse 13

1130 Wien

***

Über P19:

P19 ist die europäische Plattform für mehr als 1.800 Payment Pioneers aus DACH und CEE. P19 steht für Wissen, Stärkung und Vernetzung: Die Plattform bringt Entscheider:innen aus Finanzwesen, Handel, Technologie, Aufsicht und Politik zusammen, fördert Wissenstransfer und Zusammenarbeit und trägt so zu einem souveränen, wettbewerbsfähigen Europa bei.

p19.io | LinkedIn | YouTube