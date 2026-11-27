Wien (OTS) -

„Das ist eine Steuergeldverschwendung die ihresgleichen sucht“, so Wiens FPÖ-Klubobmann und Bildungssprecher Maximilian Krauss in einer ersten Reaktion. Mit 638.000 Euro soll das queere Jugendzentrum Q:WIR im Jahr 2027 von der Stadt Wien gefördert werden. Ein Blick in den Jahresbericht 2025 zeigt, welche herausragenden Aktivitäten der Verein als Leistungen seiner Jugendarbeit präsentiert: „Stundenlanges Mario-Kart-Zocken, Drag-Workshops und Schneckenaussiedelungen“, fasst Krauss zusammen und fordert angesichts dieser Förderhöhe eine grundlegende Überprüfung der Mittelverwendung und der politischen Prioritätensetzung.

Besonders bemerkenswert ist die vereinseigene Leistungsbilanz: 2.502 konsumierte Energydrinks, 7.680 virtuell zurückgelegte Kilometer in Mario Kart, 800 Würmer in einer Wurmkiste und 29 frisch geschlüpfte Schnecken. Gleichzeitig weist der Verein 4.257 Besucher aus, ohne offenzulegen, wie viele unterschiedliche Personen tatsächlich erreicht wurden. Besuchskontakte und individuelle Besucher sind zwei grundverschiedene Kennzahlen.

Hinzu kommt die organisierte Teilnahme an politischen Demonstrationen wie dem Dyke March und dem queer-feministischen Kampftag samt Gestaltung von Demonstrationsschildern und Bannern. Für Krauss stellt sich damit auch die Frage, wo die Stadt Wien die Grenze zwischen öffentlich finanzierter Jugendarbeit und politischem Aktivismus zieht.

Krauss fordert die Offenlegung der tatsächlichen personellen Reichweite und die Notbremse für die Q:Wir-Förderung: „Bei einer Fördersumme von 638.000 Euro muss die Stadt Wien einen konkreten, nachvollziehbaren und überprüfbaren Nutzen für die Jugendarbeit und keine Mario-Kart Spielaufzeichnungen nachweisen.“