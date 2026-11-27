Wien (OTS) -

Österreich ist ein Hochsteuerland. Und nicht nur das: Es hat ein hoch komplexes Steuersystem, mit dem selbst Profis zu kämpfen haben. Hier als Betrieb immer am neuesten Stand zu sein, ist eine echte Herausforderung. Entsprechend engagiert informiert und serviciert die Wirtschaftskammer Wien laufend ihre Mitglieder. Und heuer kam ein neues Format dazu, die NOW Tax & Finance Days. „Bisher sind alle politischen Bemühungen, unser Steuersystem grundlegen zu vereinfachen, gescheitert. Uns Wirtschaftstreibenden bleibt daher keine andere Wahl: Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir vorfinden. Und es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen“, warb WK Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits beim Auftakt der NOW Tax & Finance Days dafür, auf die Möglichkeiten des Steuersparens nicht zu verzichten. Beim Zukunftsthema Pensionsvorsoge ortet sie hingegen eine krasse Benachteiligung von Wirtschaftstreibenden: „Ich fordere, dass Betriebe nicht nur für ihre Mitarbeitenden eine steuerlich begünstigte betriebliche Pensionsvorsorge finanzieren dürfen, sondern auch für den Unternehmer bzw. die Unternehmerin. Wir würden damit die soziale Absicherung von Selbstständigen im Alter mit einem Schlag entscheidend verbessern“, so Kriz-Zwittkovits.

Besser Altersvorsorge für Selbstständige gefordert

„Wenn Selbstständige an ihre finanzielle Absicherung im Alter denken, treibt ihnen das oft Sorgenfalten auf die Stirn. Denn wer seinen Lebensstandard in der Pension einigermaßen halten will, kommt um eine privat finanzierte Vorsorge nicht herum“, erklärt Kriz-Zwittkovits. Ihre Mitarbeitenden haben es da etwas leichter: Für sie ist eine steuerbegünstigte betriebliche Vorsorge möglich. Bei Selbstständigen gibt es das - mit ganz wenigen Ausnahmen - nicht. Was sie extra einzahlen, stammt aus bereits versteuertem Einkommen und ist keine Betriebsausgabe.

Kriz-Zwittkovits hat die Fachleute der WK Wien daher beauftragt, ein Modell zu entwickeln, das Selbstständige nicht länger benachteiligt. Konkret fordert sie, dass Betriebe nicht nur für Mitarbeitende, sondern auch für die Chefin bzw. den Chef steuerlich begünstigt in die Altersvorsorge einzahlen können, als Betriebsausgabe. Das würde zu einer besseren Altersvorsorge der Wirtschaftstreibenden führen - also zu einer Zusatzpension, die in der Zukunft auch höhere Steuereinnahmen für den Staat bedeuten würde.

Positiver Effekt für den Kapitalmarkt

Ganz nebenbei hätte die Maßnahme auch einen positiven Effekt für den heimischen Kapitalmarkt. Und der kann einen Impuls dringend brauchen. Denn 2027, 2028 und 2029 werden Wertpapiere für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag nicht anerkannt. „Wir wollen ihn wieder öffnen und um Pensions- und Vorsorgeprodukte erweitern. Zugleich sollte der Steuerfreibetrag für die betriebliche Vorsorge von Mitarbeitenden von 300 Euro auf 1500 Euro im Jahr angehoben und auf Selbstständige ausgeweitet werden. Damit entsteht ein unternehmerischer Anreiz vorzusorgen”, erklärte Kriz-Zwittkovits unter Beifall der Wirtschaftstreibenden. Mehr zum Thema auf wko.at/wien/steuerreport.

Großer Andrang bei den NOW Tax & Finance Days

Die NOW Tax & Finance Days der Wirtschaftskammer Wien fanden heuer erstmals statt und boten Wiener Betrieben an zwei Tagen geballte Information, persönliche Beratung und Workshops zu den Themen Steuern, Finanzen, Buchhaltung und Finanzierung. In Summe nahmen rund 1100 Wirtschaftstreibende am hybrid veranstalteten Steuerabend, den Themenworkshops und dem Servicetag im Haus der Wiener Wirtschaft teil. Namhafte Vortragende und Workshop-Leitende versorgten die Betriebe mit neuesten Informationen aus erster Hand. Thematisch im Zentrum standen etwa Maßnahmen, die heuer noch gesetzt werden müssen, um Steuern zu sparen, sowie die bevorstehende Aktivpension, von denen auch Selbstständige profitieren werden, wenn sie über das gesetzliche Pensionsalter hinaus arbeiten. Praktische Tipps gab es aber auch zur effizienten Buchhaltungs- und Belegorganisation und vielem mehr. Mehr Infos auf wko.info/now-tax-finance-days.