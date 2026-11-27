Wien (OTS) -

Eine Standkundgebung vor dem Parlament wird ab ca. 11:30 Uhr am Samstag, 28. November, zu einer Ringsperre zwischen Oper und Schottengasse führen, informieren die ÖAMTC-Expert:innen. Die Demonstration ("Männer gegen Gewalt an Frauen") soll bis 16:30 Uhr dauern.

Wo sind Verzögerungen einzuplanen?

Auf der Zweierlinie – der Verbindung vom Donaukanal zur Votivkirche – zwischen Schwarzenbergplatz und Alser Straße, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz sowie auf allen Zufahrten in die Innenstadt (etwa Rechte Wienzeile, Burggasse).

Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen, die U-Bahnen zu benutzen. Wer nicht in die Innenstadt muss, kann etwa über den Gürtel oder entlang des Donaukanals ausweichen. Auch hier werden aufgrund des Weihnachtsverkehrs Verzögerungen nicht ausbleiben.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice

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Lasser/Römer