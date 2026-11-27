- 27.11.2026, 09:01:32
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ÖAMTC: Ringsperre wegen Demo am ersten Adventsamstag in Wien
Teils erhebliche Staus in der Innenstadt befürchtet
Eine Standkundgebung vor dem Parlament wird ab ca. 11:30 Uhr am Samstag, 28. November, zu einer Ringsperre zwischen Oper und Schottengasse führen, informieren die ÖAMTC-Expert:innen. Die Demonstration ("Männer gegen Gewalt an Frauen") soll bis 16:30 Uhr dauern.
Wo sind Verzögerungen einzuplanen?
Auf der Zweierlinie – der Verbindung vom Donaukanal zur Votivkirche – zwischen Schwarzenbergplatz und Alser Straße, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz sowie auf allen Zufahrten in die Innenstadt (etwa Rechte Wienzeile, Burggasse).
Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen, die U-Bahnen zu benutzen. Wer nicht in die Innenstadt muss, kann etwa über den Gürtel oder entlang des Donaukanals ausweichen. Auch hier werden aufgrund des Weihnachtsverkehrs Verzögerungen nicht ausbleiben.
Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien
Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice
(Schluss)
Lasser/Römer
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