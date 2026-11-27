Wien (OTS) -

Ein großes Herz und vollen Körpereinsatz zeigten Mitarbeiter*innen des Hafen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, in der „Kombüse“ der Gruft der Caritas Wien: Zum Beginn der kalten Jahreszeit bereitete das Kundencenter-Team eine Mahlzeit für obdachlose Menschen zu.

Mit den ersten Nächten unter null Grad wird die Situation für Menschen ohne ein sicheres Zuhause noch schwieriger. Vier Mitarbeiter*innen des Hafen Wien brachten nun ihre Zeit und ihr kulinarisches Können ein, um eine wärmende Mahlzeit für Obdachlose zuzubereiten.

Vier Kolleg*innen kochen für mehr als 100 Menschen

Andrea Buchecker, Leiterin des Kundencenters, stand gemeinsam mit Manuela Huemer, Eva Schindl und Michel Souid in der Küche der Gruft in Wien-Mariahilf. Sie bereiteten ein Essen für mehr als 100 Menschen zu: Schweinsbraten mit Sauerkraut und Knödel kam auf den Tisch, als vegetarische Variante wurden die Knödel mit einer herzhaften Champignonsauce serviert. Zum süßen Abschluss gab es Mannerschnitten. Dafür packte das Team gemeinsam an – und zeigte auf g’schmackige Art Solidarität.

„Wir engagieren uns in der Gruft, weil wir etwas zurückgeben möchten. Ein warmes Essen und ein respektvoller Umgang können für Menschen in schwierigen Situationen einen großen Unterschied machen. Gemeinsam als Team zu kochen, verbindet uns und erinnert uns daran, wie wichtig Solidarität, Wertschätzung und gegenseitige Unterstützung sind“, erklärt Andrea Buchecker.

Verantwortung, die im Alltag ankommt

„Die Mitarbeiter*innen der Wien Holding arbeiten jeden Tag daran, dass Wien lebenswert ist und bleibt. Dazu gehört für uns eine Stadt, in der Menschen füreinander da sind. Das beginnt oft ganz unmittelbar: gemeinsam kochen, ein Essen ausgeben, einander mit Respekt begegnen. Das Hafen Wien-Team setzt damit ein schönes Zeichen. Ich wünsche mir, dass dieser Einsatz auch andere ermutigt, selbst aktiv zu werden“, betont Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding.

Das Team brachte Freizeit und Tatkraft ein, der Hafen Wien finanzierte die Zutaten: Neben 30 Kilo Schweinsschlögel und 20 Kilo Sauerkraut wurden 15 Kilo Semmelwürfel sowie 13 Liter Milch, 100 Eier, 7 Kilo Zwiebeln sowie jede Menge frische Petersilie verarbeitet. Für die vegetarische Champignonsauce kamen dann noch 10 Kilo Champignons und weitere 3 Kilo Zwiebeln in den Kochtopf.

„Diese Aktion ist ganz nach unserem Geschmack! Sie zeigt, dass die Mitarbeiter*innen des Hafen Wien ihre soziale Verantwortung nicht nur beruflich, sondern auch in ihrer Freizeit wahrnehmen. Dass der Hafen die Kosten für die verwendeten Lebensmittel übernimmt, war nur selbstverständlich“, sind sich Fritz Lehr, kaufmännischer Geschäftsführer des Hafen Wien, und Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin des Hafen Wien, einig.

Gemeinsam kochen, gemeinsam Wärme schenken

Das Hafen Wien-Team macht es vor: Bei „Kochen für die Gruft“ können Unternehmen, Schulgruppen und Privatpersonen helfen. So geht’s: Gruppen von maximal sieben Personen vereinbaren online einen Termin, bringen Zutaten mit oder lassen sie liefern. Sie kochen das Mittag- oder Abendessen und geben es selbst an die Besucher*innen aus. Elisabeth Pichler, Leiterin der Notversorgung und der „Gruft“, und ihr Team unterstützen vor Ort und erklären die Küchengeräte.

Gerade in kalten Nächten zählt dieser Zusammenhalt: Wärme entsteht nicht nur am Herd, sondern auch dort, wo Menschen füreinander da sind.