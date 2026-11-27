Wien/Brüssel (OTS) -

Meilenstein für 5G: Erstmals wird 5G Standalone Roaming in Europa vom technischen Testbetrieb in den kommerziellen Einsatz für Privat- und Geschäftskund:innen überführt.

Die Verbindung zwischen Österreich und Finnland schafft zugleich die Basis für neue IoT-Anwendungen und innovative Unternehmenslösungen.

Drei und der finnische Mobilfunkanbieter Elisa und haben mit Unterstützung des internationalen Kommunikationsanbieters BICS, einem Unternehmen von Proximus Global, Europas erste kommerzielle internationale 5G Standalone-Roaming-Verbindung (5G SA) erfolgreich gestartet.

Damit geht internationales 5G SA-Roaming erstmals in Europa vom abgeschlossenen technischen Testbetrieb in einen kommerziellen Live-Betrieb über. Kund:innen und vernetzte Geräte, die zwischen Finnland und Österreich unterwegs sind, können damit künftig die Vorteile von reinem 5G SA auch über Ländergrenzen hinweg nutzen.

Anders als bisherige 5G Non Standalone-Netze, die teilweise auf bestehender 4G Infrastruktur basieren, nutzt 5G SA ein eigenes 5G-Kernnetz. Damit schafft die Technologie die Grundlage für fortschrittliche 5G-Funktionen wie geringere Latenzzeiten, höhere Effizienz, verbesserte Sicherheit und Network Slicing.

Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger Mobilfunkanbieter Österreichs ein österreichweites 5G SA-Netz.

„Unsere Kund:innen erwarten erstklassige Verbindungen, egal wo sie sich befinden. 5G SA verändert den Mobilfunk grundlegend und Roaming ist ein entscheidender Bestandteil dieser Entwicklung. Gemeinsam mit Elisa und BICS ist uns nun eine europäische Premiere gelungen, die uns unserem Ziel näherbringt, die volle Leistungsfähigkeit von 5G überall dort verfügbar zu machen, wohin unsere Kund:innen reisen. Dieser Meilenstein zeigt, wie die Zusammenarbeit in der Branche Innovation beschleunigen und Technologien der nächsten Generation in konkrete Vorteile für Privat- und Geschäftskund:innen übersetzen kann“, sagt Simone Keglovics, Senior Head of Wholesale & Regulatory bei Drei Österreich.

2024 setzte Elisa den nächsten wichtigen Schritt und führte als erster Betreiber in Finnland 5G SA-Dienste sowohl für Privat- als auch für Geschäftskund:innen ein.

„Internationales Roaming ist ein wesentlicher Bestandteil des Mobilfunks. Europas erste 5G SA-Roaming-Verbindung gemeinsam mit Drei und BICS erfolgreich umzusetzen, ist daher ein wichtiger Meilenstein. Damit kommen wir einer Zukunft einen weiteren Schritt näher, in der Kund:innen auch auf Reisen im Ausland fortschrittliche und nahtlose 5G-Dienste selbstverständlich nutzen können“, sagt Niklas Granholm, Vice President, Network and Services von Elisa.

Im April 2025 gab BICS bekannt, 5G SA-Roaming für Drei und Elisa ermöglicht zu haben. Beide Unternehmen waren damit die ersten Betreiber in ihren jeweiligen Ländern, die der 5G SA-Roaming-Community von BICS beitraten.

Technische Basis der Verbindung ist der 5G Service Hub von BICS. Dieser Connectivity Hub ermöglicht den sicheren Austausch von Signalisierungsdaten zwischen den beteiligten Parteien mittels TLS, vereinfacht das Management von Roaming-Verbindungen und unterstützt zusätzliche Services wie Roaming Steering und Analytics.

Durch den Aufbau einer Community von Mobilfunkbetreibern, die für 5G SA-Roaming gerüstet sind, kann dieses GSMA-Modell die Einführung von 5G SA-Roaming beschleunigen und gleichzeitig die Reichweite möglicher Roaming-Partner erhöhen.

Jaymy Teh, CPO Connect bei Proximus Global, sagt:

„Kommerzielles 5G A-Roaming ist einer der größten technologischen Durchbrüche, auf den die europäische Telekommunikationsbranche gewartet hat. Wir freuen uns, diesen entscheidenden Meilenstein für internationale Konnektivität gemeinsam mit Elisa und Drei zu ermöglichen. Mit dieser Basis werden wir die Vernetzung der europäischen Mobilfunknetze der nächsten Generation weiter vorantreiben.“

Der erfolgreiche Start zeigt, dass sich 5G Standalone von einer rein national eingesetzten Netztechnologie zunehmend zu einem internationalen Ökosystem entwickelt. Je mehr Mobilfunkbetreiber weltweit 5G SA-Netze ausrollen und entsprechende Roaming-Verbindungen aufbauen, desto stärker werden Kund:innen künftig auch außerhalb ihres Heimnetzes von den erweiterten Möglichkeiten von 5G profitieren.



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

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Elisa is a Finnish, internationally operating telecommunications and technology company. With over 140 years of experience, we offer sustainable solutions for more than 2.8 million consumer, corporate and public administration customers in our core markets of Finland and Estonia, and software services globally. In 2025, revenue was EUR 2.3 billion. Elisa employs over 6,200 professionals in 35 countries. Elisa Corporation shares are listed on Nasdaq Helsinki. elisa.com

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