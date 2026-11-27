Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:55 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 23. bis 26. November 2026 in einer Online-Befragung wissen, wie ihre Meinung zu einem möglichen Drohnenangriff auf Österreich aussieht. Die konkrete Fragestellung lautete: „Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Österreich in den nächsten zehn Jahren Ziel von Drohnenangriffen wird?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt ein geteiltes Bild mit einer Mehrheit auf der Seite der Skeptiker:innen: Insgesamt 52 Prozent der Befragten halten einen Drohnenangriff auf Österreich innerhalb der nächsten zehn Jahre für unwahrscheinlich. 36 Prozent bewerten ein solches Szenario als „eher unwahrscheinlich“, 16 Prozent sogar als „sehr unwahrscheinlich“. Demgegenüber halten insgesamt 38 Prozent einen Drohnenangriff für wahrscheinlich. 30 Prozent antworten mit „eher wahrscheinlich“, weitere 8 Prozent mit „sehr wahrscheinlich“. 11 Prozent wissen es nicht oder machen keine Angabe.



Unterschiede zeigen sich nach Parteipräferenz: Am höchsten ist die Einschätzung eines möglichen Drohnenangriffs bei SPÖ-Wähler:innen. Insgesamt 49 Prozent halten einen Angriff in den nächsten zehn Jahren für sehr oder eher wahrscheinlich. Bei NEOS-Wähler:innen sind es 44 Prozent, bei ÖVP-Wähler:innen 43 Prozent. Skeptischer wird die Gefahr bei den Grün- und FPÖ-Wähler:innen eingeschätzt: Unter den Grün-Wähler:innen halten 30 Prozent einen Drohnenangriff für wahrscheinlich. Bei den FPÖ-Wähler:innen rechnen 29 Prozent mit einem Drohnenangriff innerhalb der kommenden zehn Jahre.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Die Österreicherinnen und Österreicher glauben zwar nicht, dass man in nächster Zukunft stark gefährdet ist, aber ganz sicher sind sie sich auch nicht, denn nur 16 Prozent halten einen Drohnenangriff für absolut unwahrscheinlich. Diese Einstellung spiegelt sehr gut die Stimmung in bewegten Zeiten wider. Das Morgen ist mehr denn je von Unsicherheit geprägt.“



„Aktuell: Die Woche“ am Freitag um 22:55 Uhr auf JOYN & ATV