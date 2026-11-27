Wien (OTS) -

Mehr als 400 Teilnehmer:innen aus über 30 Ländern kamen am 19. und 20. November zum 7. Gaia-X Summit nach Wien. Nach einleitenden Begrüßungsworten durch Catherine Jestin, Chairwoman des Board of Directors der Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL und Executive Vice President Digital von Airbus, Jérôme Léger, CEO der Gaia-X AISBL, und Helmut Leopold, Chairman des Gaia-X Hub Austria, eröffnete Bundesminister Peter Hanke, Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI), die Veranstaltung feierlich im Palais Liechtenstein. In seinem Eröffnungsstatement hob Hanke die hohe Bedeutung der digitalen Transformation für den Wirtschaftsstandort Österreich sowie die Rolle der europäischen Forschung und des technologischen Know-hows bei der Förderung von Innovationen, der Stärkung der Wirtschaft und dem Nutzen für die Gesellschaft hervor.

Veranstaltet wurde der Summit von der Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL gemeinsam mit dem Gaia-X Hub Austria, der vom AIT Austrian Institute of Technology koordiniert wird. Unter dem Motto „Season 2.0 of Sovereign, Trusted AI & Data Ecosystems“ brachte die Konferenz führende Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Verwaltung zusammen, um die nächste Phase der europäischen Datenwirtschaft und vertrauenswürdigen Künstlichen Intelligenz (KI) aktiv mitzugestalten. Im Mittelpunkt stand vor allem die Frage, wie Organisationen Daten gemeinsam nutzen und dabei selbst bestimmen können, wer unter welchen Bedingungen darauf zugreift.

Europäische Datenkompetenz in wirtschaftlichen Nutzen übersetzen

Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigten österreichische Projektteams mit Beispielen aus der öffentlichen Verwaltung, dem Gesundheitswesen und der Energiewirtschaft. Für Helmut Leopold demonstrierte der Summit in Wien eindrucksvoll, dass Europa das Know-how hat, souveräne Datenräume für den weltweiten Datenaustausch zu entwickeln: „Eine enge Zusammenarbeit zwischen der europäischen Industrie, der Politik und den Behörden ist nun entscheidend für den nächsten Schritt“, so Leopold. „Gemeinsam können diese Akteure die vorhandenen Open-Source-Lösungen so einsetzen, dass Unternehmen und die Gesellschaft in Europa langfristig davon profitieren.“

Österreichische Datenräume in der Praxis

Im Rahmen der Panel-Diskussion „Trusted Data Sharing Across Sectors: Austrian Projects“ diskutierten Thomas Trautner (TU Wien), Klaus Donsa und Margit Kranner (AIT), Martin Semberger (Bundeskanzleramt) und Georg Hartner (FH Oberösterreich) unter der Moderation von Mario Drobics (Board Member Gaia-X Hub Austria, sowie AIT), wie gemeinsame Standards und klare Nutzungsregeln den Datenaustausch über Organisations- und Branchengrenzen hinweg ermöglichen. Am Ausstellungsstand des Gaia-X Hub Austria zeigten österreichische Teams sechs Anwendungsbeispiele: dadeX unterstützt den Datenaustausch in der Verwaltung, der Tourism Data Space ist auf die Tourismusbranche ausgerichtet und Smart FOX auf den Gesundheitsbereich. datahub.tirol setzt auf regionalen Datenaustausch, KnowFROSTs untersucht, wie Datenräume zur Minderung von Frostschäden beitragen können, und INSIEME arbeitet daran, Energiedatenplattformen in Europa zu verbinden. Zu den Ausstellern zählten auch Posedio und die TU Wien mit AMIDS. Im Tech Theatre demonstrierte das EU-Projekt COMPLIANCE4DPP mit AIT-Beteiligung, wie sich Konformitätsprüfungen für digitale Produktpässe mithilfe von Gaia-X automatisieren lassen.

Gaia-X stellt Fahrplan für 2027 vor

Im nächsten Schritt plant Gaia-X die Umsetzung eines Open-Source-Konnektors, der das Gaia-X Trust Framework direkt einbindet und mit bestehenden Konnektoren zusammenarbeitet. Zentrale Dienste des Trust Framework sollen dabei für den industriellen Einsatz weiterentwickelt werden. Gaia-X will zudem zeigen, wie KI-Agenten Daten mit überprüfbaren digitalen Nachweisen austauschen können. Vereinfachte Aufnahmeprozesse und automatisierte Konformitätsprüfungen sollen insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Datenräumen erleichtern.

Impressionen des Gaia-X Summit 2026 finden Sie in der folgenden Fotogalerie: https://gaia-x.eu/summit-2026/photos/

Pressemeldung der Gaia-X AISBL: https://gaia-x.eu/gaia-x-summit-2026-accelerates-europes-transition-to-smart-data-ecosystems-and-trusted-ai-on-a-sovereign-basis/

Über Gaia-X Hub Austria

Der Gaia-X Hub Austria ist eine wichtige Initiative zur Unterstützung der strategischen Ziele einer nationalen digitalen Souveränität. Die Gaia-X Plattform bündelt Stakeholder aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung und begleitet Unternehmen dabei, Datensouveränität als Grundlage neuer datengetriebener Geschäftsmodelle zu etablieren. Der Hub, der vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) und dem im Bundeskanzleramt (BKA) angesiedelten Staatssekretariat für Digitalisierung unterstützt und vom AIT koordiniert wird, versteht sich nicht nur als Informationsdrehscheibe, sondern als aktiver Mitgestalter einer europäischen Digitalpolitik. Er berät politische Entscheidungsträger:innen, unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung von souveränen Datenstrategien und schafft konkrete Einstiegsmöglichkeiten für Datenräume durch reale Testumgebungen und Pilotprojekte.

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