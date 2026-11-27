Wien (OTS) -

Kuriose Fakten, große Träume, mutige Momente und ein rätselhaftes Phänomen namens „Weihnachtsfunken“: ORF KiDS begleitet sein junges Publikum mit vielen neuen Sendungen durch den Dezember. Von 1. bis 24. Dezember 2026 öffnet der „ORF KiDS Adventkalender 2026“ mit Fuchsi, Fanny Stapf, Robert Steiner und Co. täglich ein neues Türchen – auf ORF KiDS und um 6.25 Uhr in ORF 1. Dazu kommen gleich mehrere Neuproduktionen: Die Doku-Reihe „DOKUMANIA – die Welt entdecken“ (ab 10. Dezember) führt Kinder an reale Schauplätze in Natur, Geschichte und Wissenschaft, „MUTiger“ (ab 20. Dezember) erzählt einfühlsam von Freundschaft, Selbstvertrauen und eigenen Grenzen, und in „AURI UND DU“ (ab 26. Dezember) geht es um die großen Pläne und Ziele des jungen Publikums. Für Staunen sorgen außerdem das „Bilderbuchkino: Der kluge Fischer“ nach Heinrich Böll (8. Dezember) und die „Christmas Science Show“ mit Chemikerin Stefanie Allworth, Physiker Bernhard Weingartner und ORF-Moderatorin Fanny Stapf (20. Dezember). Und zu den Weihnachtsfeiertagen heißt es wieder „Seid ihr alle da?“: Am 25., 26. und 27. Dezember steht je ein neues Stück von „Kasperl und Pezi“, aufgezeichnet in der Wiener Urania, auf dem Programm.

Mehr zu den Sendungen:

„ORF KiDS Adventkalender 2026“ (1. bis 24. Dezember)

Gibt es Rentiere, die ihre Augenfarbe wechseln können, und Schneeflocken so groß wie eine italienische Pizza? Diese und viele weitere spannende Fragen rund um die Winter- und Adventzeit präsentieren ORF-KiDS-Stars wie Fuchsi, Fanny Stapf, Robert Steiner, AURI, Lena Grandl-Großmann, Christoph Hirschler und Co. im neuen „ORF KiDS Adventkalender 2026“. Hinter 24 Türchen warten kuriose Fakten, lustige Mitmach-Rätsel und persönliche Geschichten der Stars, die man so bestimmt noch nicht gehört hat. Der „ORF KiDS Adventkalender 2026“ ist täglich auf ORF KiDS und um 6.25 Uhr in ORF 1 zu sehen.

„Bilderbuchkino: Der kluge Fischer“ (8. Dezember)

Kinderliteratur und Kinderfernsehen ergänzen einander auf wunderbare Weise. Gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern Marc Bruckner, Nicolai Gruninger und Elisabeth Pöcksteiner vom Kulturverein GLANZ.STÜCKE gestaltet ORF KiDS eine neue Ausgabe des Kulturhighlights „Bilderbuchkino“. Dabei wird das Kinderbuch „Der kluge Fischer“ von Heinrich Böll stimmungsvoll auf die Bühne gebracht und für das junge Publikum mit musikalischer Gestaltung erlebbar gemacht – eine zeitlose Fabel über das Glück. Erzählt wird die Geschichte eines Fischers, der in einem kleinen Hafen seine morgendliche Siesta hält. Als ihn ein Tourist durch das Klicken seines Fotoapparats weckt und fragt, warum er nicht aufs Meer hinausfahre, antwortet der Fischer, er sei schon draußen gewesen. Der Tourist lässt nicht ab: Mit einer größeren Ausbeute könne der Fischer Schiffe und schließlich eine ganze Fischfabrik kaufen – und wäre am Ende so reich, dass er nicht mehr arbeiten müsste und einfach morgens in der Sonne sitzen könnte. Darauf der Fischer: „Aber das mache ich doch gerade, nur das Klicken Ihres Fotoapparats hat mich gestört.“

„DOKUMANIA – die Welt entdecken“ (ab 10. Dezember)

Wie lebten Kinder einst in Schloss Schönbrunn? Welche Tiere sind in Österreichs Flüssen zuhause? Und welche Geheimnisse verbergen sich in unseren Wäldern, Bergen und historischen Orten? In „DOKUMANIA“ entdecken Kinder spannende Themen aus Natur, Geschichte, Wissenschaft und Alltag – und zwar genau dort, wo die Geschichten ihren Ursprung haben. Jede Episode führt an reale Schauplätze und macht Wissen unmittelbar erlebbar – ob entlang eines wilden Flusses, in den Gängen eines historischen Schlosses oder mitten in beeindruckenden Naturlandschaften.

„MUTiger“ (ab 20. Dezember)

Manchmal braucht es Mut, auf einen hohen Turm zu steigen. Manchmal braucht es mehr Mut, unten zu bleiben. In „MUTiger“ begegnet man Kindern in kleinen und großen Situationen ihres Alltags – und einem neugierigen, verspielten Wesen, das die Welt ein bisschen anders betrachtet. Egal, ob es darum geht, etwas nicht zu schaffen, obwohl andere es können, Anschluss zu finden, einen Fehler wiedergutzumachen oder etwas zum ersten Mal allein zu versuchen: Der „MUTiger“ hat keine fertigen Antworten. Er schaut hin, hört zu, fragt nach und bleibt da. Manchmal entsteht daraus ein Gespräch, manchmal ein Spiel oder eine ziemlich seltsame Idee – und manchmal hilft es schon, herauszufinden, was Kopf, Herz und Bauch eigentlich dazu sagen. Mit Wärme, Humor und viel Neugier erzählt „MUTiger“ Geschichten über Freundschaft und Zugehörigkeit, Selbstvertrauen, Gefühle und die eigenen Grenzen. Denn vielleicht muss man gar nicht immer größer, stärker oder lauter werden. Vielleicht beginnt Mut manchmal genau dort, wo man merkt: So wie ich bin, bin ich gut genug.

„Christmas Science Show“ (20. Dezember)

Am Sonntag, dem 20. Dezember, zeigt ORF KiDS die „Christmas Science Show“: Was macht den Zauber von Weihnachten aus und warum wirkt die Weihnachtszeit fast ein bisschen magisch? Mit Experimenten, Beobachtungen und überraschenden Entdeckungen erforscht ein Wissenschafter seit vielen Jahren die besondere Kraft der Weihnachtszeit. Dabei ist er auf ein rätselhaftes Phänomen gestoßen, das er den „Weihnachtsfunken“ nennt. Seitdem versucht er, dessen Geheimnis zu entschlüsseln. Nun steht er kurz davor, seine außergewöhnlichen Erkenntnisse im Rahmen der „Christmas Science Show“ erstmals zu präsentieren. Das Publikum begibt sich mit Chemikerin Stefanie Allworth, Physiker Bernhard Weingartner und ORF-Moderatorin Fanny Stapf auf eine außergewöhnliche wissenschaftliche Reise voller verblüffender Experimente, überraschender Wendungen und spannender Erkenntnisse – mit faszinierenden Leuchteffekten, schwebenden Objekten, spektakulären Mitmach-Experimenten und einem fulminanten Finale.

Drei neue Folgen „Kasperl und Pezi“ (am 25., 26. und 27. Dezember)

Krawuzikapuzi! Im Dezember sind drei neue Stücke von „Kasperl und Pezi“ auf ORF KiDS zu sehen – mit liebevoll gestalteten Bühnenbildern, viel Witz und spannenden Abenteuern, aufgezeichnet in der Wiener Urania. Am 25. Dezember heißt es „Die Hexen sind los!“ (am 31. Dezember um 6.25 Uhr auch in ORF 1), da kann Kasperl und Pezi nur noch der Märchenwolf helfen, die verschwundene Knusperhexe zu finden. Am 26. Dezember hat der Schneider Zwirnsgarn in „Sieben auf einen Streich“ (am 1. Jänner 2027 um 6.15 Uhr auch in ORF 1) eine ganze Reihe von Abenteuern zu bestehen: zwei Riesen, ein Wildschwein und ein wildes Einhorn fordern ihn und auch Kasperl und Pezi heraus. Am 27. Dezember müssen Kasperl und Pezi in „Träum schön, Dagobert!“ (am 6. Jänner 2027 um 6.25 Uhr auch in ORF 1) ihren Freund Dagobert, den Drachen, vor dem Zauberer Zefir retten, der ihn in einen tiefen Schlaf versetzt hat.

„AURI UND DU“ (ab 26. Dezember 2026)

AURI ist zurück und die Botschaft bleibt dieselbe: Glaub an deine Träume! In der neuen Sendung „AURI UND DU“ lädt AURI Kinder dazu ein, von ihren großen Plänen und Zielen zu erzählen. Denn AURI hat sich seinen großen Traum schon erfüllt: Gemeinsam mit seinen Freundinnen und Freunden hat AURI es auf die große Musikbühne geschafft. Aber wie gelingt es, so einen Traum wahr werden zu lassen? Egal, was es ist – eine Sportart oder ein Musikinstrument lernen, eine Erfindung machen, eine Reise planen, einen Beruf erlernen, ein Geschäft eröffnen, ein Buch schreiben, die Natur erforschen oder ein Abenteuer erleben – AURI sucht die großen Träume und Pläne seines jungen Publikums. In seiner Sendung trifft AURI Menschen, die tolle Tipps geben, wie diese Ziele umgesetzt werden können.